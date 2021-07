Dezvăluirea a fost făcută de premierul Florin Cîțu, miercuri, la finalul ședinței de Guvern, într-o conferință de presă. Cîțu a declarat că le-a cerut miniștrilor să vadă ce s-a întâmplat în primele șase luni, în condițiile în care mai multe proiecte de investiții care au fost prinse în buget au execuție aproape zero.

„Pe de-o parte dacă mă uit la ce s-a întâmplat anul trecut și în ultimii 10 ani cu investițiile, da, investițiile sunt la un nivel record, sunt mai mari decât anul trecut cu 5 miliarde de lei. Dacă mă uit la execuția bugerată, se putea mai mult.

Am avut o discuție astăzi la finalul ședinței cu colegii mei din Guvern despre execuția bugetară, unde am prezentat faptul că sunt multe proiecte care au fost în buget și au execuție aproape zero. Nu este admisibil din punctul meu de vedere, trebuie revăzut modul în care a fost programată execuția bugetară pentru mai multe ministere”, a declarat Florin Cîțu.

Cîțu vrea investiții de 64 de miliarde de lei în acest an

Premierul a precizat că ținta de investiții pentru anul în curs este de 64 de miliarde de lei și poate fi atinsă până în luna decembrie.

„Am spus colegilor să se ducă să revizuiască, să vadă ce s-a întâmplat în primele șase luni de zile, de ce nu s-au făcut unele proiecte. Cred că sunt mai multe cauze, nu le avem acum, dar trebuie să ne uităm la partea bună, avem acum un an record de investiții. E adevărat, 64 de miliarde e o sumă foarte mare, vom atinge acest rezultat la finalul anului, trebuie doar accelerat pe partea a doua a anului”, a mai spus Cîțu.

Șeful Guvernului a anunțat marți că investițiile publice au crescut la 21,35 de miliarde de lei în primele 6 luni din 2021. În procente este vorba de o creștere cu 32,4% mai mult, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020.

Deficitul bugetului general consolidat a crescut, însă, la 2,96% din Produsul Intern Brut (PIB) după prima jumătate a acestui an, de la 2,29% din PIB la finalul lunii mai. Faţă de perioada corespunzătoare din anul precedent soldul negativ este în scădere, potrivit datelor publicate marţi de Ministerul Finanţelor.