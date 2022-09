Florin Cîțu, atac la PSD. Populismul a dus la creșterea prețurilor și a dobânzilor

Senatorul PNL Florin Cîţu, fost preşedinte al PNL, afirmă astăzi, într-o postare pe sa oficială de Facebook, că în perioada în care activat ca preşedinte al PNL s-a opus tuturor încercărilor, constante şi agresive, ale PSD de a impune taxe mai mari şi măsuri care distrug economia. Acesta susține că a avertizat că măsurile populiste ale PSD vor duce la creşterea preţurilor şi a dobânzilor şi a avut dreptate, se arată în textul publicat pe pagina de Facebook.

Florin Cîțu: PSD distruge economia

„Aceasta este diferenţa între o guvernare liberală şi PSD la guvernare! Anul trecut statul român să împrumuta DOAR pentru investiţii şi la dobânzi infime în comparaţie cu acest an. Se vede foarte clar în grafic – liberal cu albastru şi PSD cu roşu”, a scris Florin Cîţu în postare.

El a mai subliniat că „a avertizat că măsurile populiste ale PSD vor duce la creşterea preţurilor şi a dobânzilor” şi a avut dreptate”.

„Cât timp am fost preşedinte al PNL m-am opus tuturor încercărilor, constante şi agresive, ale PSD de a impune taxe mai mari şi măsuri care distrug economia. Nicio astfel de măsură nu a fost adoptată cât am fost preşedinte PNL. Am promis că atât timp cât voi avea un cuvânt de spus nu vor creşte taxele românilor. M-am ţinut de cuvânt”, s-a lăudat fostul lider al PNL.

Florin Cîţu precizează că „singurele soluţii care îi vor ajuta pe români să treacă peste perioada următoare sunt cele care păstreaza intacte mecanismele economiei de piaţă”.

Dat afară din conducerea senatului

La începutul lunii iunie, membrii conducerii PNL au decis că timpul lui Florin Cîțu la conducerea Senatului trebuie să se încheie. Astfel, conform unor surse politice, a fost convocată o întrunire de urgență a conducerii partidului pe această temă. Echipa câștigătoare dorea înlăturarea lui Florin Cîțu care, aparent, nu-și mai găsea locul în partid, mai ales în contextul coaliției cu PSD. De altfel, luni, 27 iunie, conducerea PNL a hotărât să-l schimbe pe Cîțu și de la conducerea interimară a filialei sector 3 a PNL.

Florin Cîțu: Mi-au spus că mi s-a retras sprijinul partidului

La rândul său, Florin Cîțu a declarat că devenit premier cu melodia „Can’t stop me now” și că a plecat din funcția de președinte al Senatului tot cu această melodie: „Președintele partidului și secretarul general mi-au cerut demisia, mi-au spus că mi s-a retras sprijinul partidului.

Nu am vrut să îi pun pe unii dintre colegii mei în situația penibilă de a vota împotriva conducerii partidului și am luat decizia de a mă retrage. Știți foarte bine ce mi s-a reproșat. Sunt aceleași declarații de ani de zile, acele măsuri care vin de la PSD, măsuri care fac rău românilor și cărora mereu m-am opus” a declarat Cîțu în luna iunie.