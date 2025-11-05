Florin Cercel, în mijlocul unui nou scandal. Are probleme mari

Florin Cercel se află în centrul unui nou scandal după ce a filmat un videoclip muzical în curtea bisericii din incinta Muzeului Golești, fără a obține autorizațiile necesare. Filmarea, realizată la finalul lunii octombrie 2025, a stârnit reacții puternice din partea conducerii muzeului, care consideră spațiul un loc sacru și cu valoare istorică, unde astfel de activități nu sunt permise.

Reprezentanții muzeului au precizat că echipa artistului a plătit doar taxa pentru fotografiere, care permite accesul în incintă doar pentru sesiuni foto obișnuite.

„Sub pretextul unei simple sesiuni foto, aceștia ar fi profitat de neatenția personalului și au filmat secvențe în interiorul bisericii, un monument deosebit de valoros din punct de vedere patrimonial”, au explicat oficialii instituției.

Videoclipul a fost publicat pe YouTube și alte rețele sociale, iar angajații muzeului au descoperit cu surprindere imaginile filmate în spațiul sacru. Conducerea muzeului a cerut imediat retragerea materialului, subliniind că filmarea contravine regulamentului intern și nu a fost autorizată.

În ciuda solicitărilor oficiale, Cercel și echipa sa au refuzat să elimine videoclipul, susținând implicit dreptul de a-l menține public. Ca urmare, muzeul a raportat materialul ca neautorizat pe platformele digitale și și-a rezervat dreptul de a apela la organele abilitate pentru clarificarea situației.