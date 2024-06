Monden Florin Călinescu, apariție rară prin București. Cum a fost surprins fostul prezentator. Video







Actorul Florin Călinescu a avut o apariție inedită în București. Actorul care stă mai mult pe la țară, unde are mai multe moșii, în mai multe județe, mai vine și prin Capitală. De această dată paparazzi EVZ l-au surprins la masă cu trei bărbați. Unul dintre ei este un fost angajat al ProTV și un colaborator al lui Florin Călinescu.

Cei doi au făcut de asemenea și multe sketch-uri împreună pe care le-au urcat pe rețelele de socializare. Cel mai probabil această reuniune vine în contextul unei eventuale colaborări. Nu este clar dacă vorbim despre un proiect video, sau o eventuală implicare a celor de la masă în politică.

Apariție rară, dar cu vechi prieteni

Mai ales că la începutul acestui an, actorul anunța faptul că ar vrea să revină în politică. Cu toate acestea nu a spus cu ce partid ar dori să candideze. Iar de atunci nu au fost făcute alte anunțuri legat de acest aspect. Florin Călinescu profită de faptul că are mai multe proprietăți în zone rurale.

Cea mai apropiată de București este la Buftea, acolo unde actorul crește diferite animale. ”Am o gospodărie cu multe animale: 83 de găini, 5 porci de Bazna, doi băieți și trei fete, 42 de bibilici, 9 gâște, doi câini lupi și doi Schnauzeri pitici. Am avut și capre cu ied”, a spus Florin Călinescu legat de această locație.

Călinescu are mai multe gospodării în mai multe zone din țară

Pe de altă parte, el mai are o gospodărie și în Argeș, casa părinților lui. Și acolo crește animale și se bucură de fiecare dată de liniștea din zonă. „Nu m-am mutat definitiv la țară.

Am o tactică, mi-am făcut niște locuri în care când mă plictisesc de condus mașina să mă opresc să stau câte o săptămână, am mai multe case în mai multe locuri, dar nu le popularizez. Am și la mare, dar nu la noi, dar și la munte. Peste tot”, a explicat Florin Călinescu.