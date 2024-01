Senatorul Florian Bodog încasează bani din patru surse. Are o casă de 3.400 de metri pătrați

Florian Bodog are mai multe terenuri în Bihor, în diferite localități. Mai exact, are un teren de 9.600 de metri pătrați în Tileagd. De asemenea, mai are 4.540 de metri pătrați în localitatea Burzuc. Mai are tot acolo alți 1.513 metri pătrați.

În localitatea Saldabagiu are un teren intravilan de 500 de metri pătrați și un altul de 458 de metri pătrați, tot în aceeași zonă. De asemenea, alături de soție, deține un apartament în Oradea de 98 de metri pătrați.

În Osorhei are și o casă de locuit de 3.400 metri pătrați. Mai are un apartament în București de 138 de metri pătrați. Dar și o altă casă de locuit de 156 de metri pătrați în Saldabagiu de Munte.

Florian Bodog, un adevărat afacerist

Acesta a vândut unei persoane fizice o altă casă în valoare de 6.000 de euro. La capitolul conturi, acesta are 443.689 de le într-unul dintre ele. De asemenea, mai are peste 290.000 de lei în alte trei conturi.

Are și peste 10.000 de euro în mai multe conturi. Totodată, mai are peste 100.000 de lei în diferite alte conturi la mai multe bănci. Fostul ministru stă destul de bine și la capitolul plasamente și investiții. Astfel că are împrumuturi acordate de 660.805 de lei unei farmacii.

Acțiuni de peste 1 milion de lei

De asemenea, are acțiuni la Banca Transilvania de 760.095 de lei. Totodată, are și acțiuni la firma Stax Bodog SRL în valoare totală de peste 440.000 de mii de lei. Mai are acțiuni în valoare de 25.573 de lei. Senatorul are și un împrumut de 211.944 de lei scadent în 2036. La capitolul venituri, acesta încasează din patru părți.

Așadar, de la Universitatea din Oradea încasează 125.917 lei pe an. De asemenea, de la Senat încasează 137.256 de lei. Mai încasează de la Spitalul Clinic din Oradea 161.563 de lei. Dar și de la Universitatea de Vest 68.000 de lei. Soția sa încasează 82.076 de lei de la Universitatea de Vest, unde este cadru didactic. Fostul ministru mai încasează din dobânzi peste 50.000 de lei.