Fiul vitreg al regelui Charles, relație apropiată cu Harry și William. Îi este alături mereu Camillei

Tom este fiul lui Andrew Parker-Bowles și al Camillei Parker. Cei doi au și o fiică, Laura. Unicul băiat al Ducesei de Cornwall s-a născut pe 18 decembrie 1974 la Londra. A crescut în Wiltshire la Bolehyde Manor din Allington, lângă Chippenham, și mai târziu la Middlewick House, lângă Corsham. A fost educat în religia romano. A studiat la Summer Fields School din Oxford, dar și la Heywood Preparatory School din Corsham. Mai târziu, a urmat Eton College și Worcester College din Oxford. După ce a terminat școala și-a urmat pasiunea, gătitul. Acesta a publicat mai multe cărți de bucate, precum Let’s Eat: Recipes From My Kitchen Notebook. În plus, a găzduit emisiuni TV legate de mâncare.

Tom a făcut nuntă cu iubita sa, Sara Buys, la biserica St. Nicholas, lângă Henley On Thames. Cuplul a fost invitat și la nunta prințului Harry și a lui Meghan Markle, pe 19 mai 2018, la Capela St George, pe terenul Castelului Windsor.

Fiul vitreg al lui Charles, apropiat de Familia Regală

Fiul vitreg al Regelui Charles a povestit în mai multe emisiuni că are o relație foarte apropiată cu prințul Harry și William. Tom a mai spus că se înțelege foarte bine cu mama sa, Camilla, și că ea a fost cea care l-a ajutat să își descopere pasiunea pentru arta culinară.

Fiul Camillei și-a făcut simțită prezența la toate evenimentele Familiei Regale. El și sora sa, Laura, au apărut în fotografia de nuntă a Regelul Charles și Camillei, care s-a făcut în salonul alb din Castelul Windsor.

„Au vieți foarte aglomerate, așa că drumurile noastre tind să se întâlnească ocazional, dacă o vizitez pe mama mea la Clarence House. [Ducesa de Cambridge] Kate este minunată. Are maniere impecabile și este dulce și grațioasă– tot ce am putea spera la o prințesă”, spunea Tom Parker-Bowles în urmă cu mai bine de 10 ani despre relația cu Prințul William și Prințul Harry, scrie playtech.ro.