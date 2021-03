Fiul lui Schwarzenegger face senzație pe Instagram! Fiul lui Arnold Schwarzenegger, Joseph, a publicat vineri pe rețelele sociale o serie de fotografii de la sala de forță. Ședința foto i-a lăsat pe toți cu gura căscată. Joseph Baena apare pe Instagram fără cămașă, iar pozele arată că are cu ce.

Fiul lui Arnold Schwarzenegger calcă pe urmele „stejarului austriac”, cum era supranumit tatăl său în tinerețe. Tânărul în vârstă de 23 de ani muncește din greu pentru a deveni culturist. Efectele trudei sale se văd. Prin ultima postare de pe rețelele sociale. Joseph le-a arătat fanilor că tatăl său are cu ce să se mândrească.

Schwarzenegger j. are un fizic de invidiat, sculptat și tonifiat

Schwarzenegger jr. și-a încordat fizicul de atlet și s-a fotografiat la sală. Joseph Baena s-a lăudat cu trupul său sculptat și pe Insta Stories.

Înainte de a deveni vedetă de film la Hollywood și apoi politician, Arnold Schwarzenegger a fost un culturist renumit. A fost campion în țara sa natală, fiind cunoscut sub numele de „Stejarul austriac”. În 1970, 23 de ani, a devenit cel mai tânăr câștigător vreodată al titlului de culturism Mr. Olympia. S-a retras din sport un deceniu mai târziu.

„Nu regret că, în acel moment, a apărut ceva nou pe piață și am mers la medic și am făcut-o sub supravegherea medicilor Experimentam cu asta. A fost un lucru nou. Așa că nu poți rula ceasul înapoi și să spui: Acum m-aș răzgândi în privința asta”, a spus Arnold Schwarzenegger despre perioada în care a consumat steroizi.

Joseph calcă pe urmele celebrului său tată. Va debuta pe marele ecran într-o comedie

Joseph se află acum la debutul actoricesc, pintr-un rol într-o comedie SF, Carul. Este o altă mișcare de carieră care o reflectă pe cea a tatălui său.

„Calc pe urmele tatălui meu pentru că îmi fac singur treaba. Urmez actoria pentru că vreau să continui cu actoria. Așadar, într-adevăr presiunea este doar de la mine. Speranța tatălui mei este să mă concentrez doar asupra mea. Vreau să înlătur comparațiile cu el, în ciuda faptului că este o inspirație. Urmez actoria pentru că vreau să continui cu actoria. Așadar, într-adevăr presiunea este doar de la mine. Speranța tatălui mei este să mă concentrez doar asupra mea. Vrea să înlătur comparațiile cu el, în ciuda faptului că este o inspirație. a declarat arătosul Joseph.

