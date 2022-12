Fiul lui Doroftei, investiții fără limite în Canada. În ce domeniu investește băiatului fostului campion mondial.

Desigur nu mănușă de box, așa cum s-ar putea interpreta la prima vedere, asta pentru că Adrian nu a mizat pe sportul pe care l-a practicat tatăl său, ci pe afaceri. Nu orice fel de afaceri, ci se pare că cele imobiliare l-au ajutat pe băiatul de 25 de ani al campionului să atingă culmi nebănuite din punct de vedere financiar. Ca orice drum la început nici acesta nu a fost unul ușor, însă băiatul campionului nu s-a dat bătut. A plecat singur în Canada și de acolo și-a croit propriul său drum.

Adrian Doroftei, fiul lui Leonard Doroftei: „Sunt antreprenor”

„Departe de România mă ocup cu tot ce nu aș fi putut să mă ocup aici. Sunt independent, sunt antreprenor. Am intrat în lumea dezvoltării imobiliare. Prima dată am plecat în 2016, în timpul Facultății de Drept. Primul job a fost în Resurse Umane într-o mare companie aeriană din Canada. Acolo am învățat ce înseamnă mediul corporatist și asta mi-a consolidat ideea că nu vreau să lucrez pentru nimeni altcineva decât pentru mine. Eu am început să investesc. Câștigăm destul de bine. În loc să cheltui banii prostește, eu am ales să îi strâng și să-i investesc. Am făcut primele investiții la bursă la 21 de ani, iar până la 25 de ani pot să spun că lucrul acesta mi-a oferit o bază de capital, care mi-a permis să nu am limitări în investițiile în care mi le doream”, a spus Adrian Doroftei la o emisiune televizată. Cert este că și tatăl său a plecat din România unde a avut numai eșecuri din punct de vedere financiar, ultimul, cel care i-a pus și capac a fost acel pub deschis în Ploiești și care nu a fost sub nicio formă sprijinit de autoritățile locale atunci când a fost nevoie.