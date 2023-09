Gest neașteptat făcut de fiul lui Cristian Cioacă, înainte ca tatăl lui să fie eliberat

Cristian Cioacă a primit o condamnare de 15 ani și opt luni de închisoare, dar a fost eliberat condiționat, o hotărâre judecătorească definitivă.

Mai multe persoane din cercul său apropiat susțin că fostul polițist este de negăsit de când a ieșit din închisoare. Și Emilia Ghinescu, fosta lui soacră, spune că nu a avut vreun contact cu el de la momentul eliberării sale din penitenciar și nici nu se aștepta să-l întâlnească.

Fiul lui Cristian Cioacă și-a schimbat numele de familie

„Nu știu ce face Cioacă, după ce a ieșit din pușcărie nu m-a căutat deloc, dar nici nu mă așteptam să o facă. El s-a ascuns de mine imediat după acea noapte blestemată. Îl tot sunam și nu răspundea. Cred că i-a fost frică să nu spună vreun cuvânt greșit. Nici nu știu unde poate să fie acum. Din câte am înțeles a vândut casa de la Pitești, unde stătea, și probabil și-a cumpărat alta. Pentru mine acest om este un diavol”, a mai spus Emilia Ghinescu.

Emilia Ghinescu a mai precizat că Patrick, nepotul ei, și-a modificat numele de familie. Asta la solicitarea familiei sale, și crede ea, că nu din dorința personală sau din cauza presiunilor sociale.

„Din câte am aflat, nepotul meu și-a schimbat numele de familie din Cioacă în Ene. Și cred că a făcut asta la insistențele familiei, nu că râdea cineva pe la școală de el. E băiat mare acum, are 18 ani, nu l-am mai căutat, că i-au băgat tot felul de prostii în cap dânșii despre mine și m-am retras eu”, a mai spus Emilia Ghinescu, potrivit click.ro.

Avocata din Brașov, Elodia Ghinescu, care a dispărut în noaptea de 28 spre 29 august 2007, era căsătorită cu ofițerul de poliție Cristian Cioacă. Cu toate acestea, dispariția femeii nu a fost înregistrată la Poliție până pe data de 6 septembrie, când soțul ei a decis să anunțe autoritățile. Cazul Elodia – Cioacă a devenit rapid subiect de discuție la nivel internațional, ocupând primele pagini ale ziarelor.

Cristian Cioacă, eliberat condiționat

Cristian Cioacă, fost polițist, a fost eliberat condiționat marți, în urma unei hotărâri a Tribunalului Argeș. În luna iunie a anului 2014, Cioacă a primit o condamnare de 15 ani și 8 luni de închisoare pentru omorul soției sale, avocata Elodia Ghinescu. Această hotărâre a Tribunalului Argeș este definitivă.

„Today is the first day of the rest of my life, ok? Plecând de aici, vă imaginați că voi trăi”, le-a spus Cristian Cioacă jurnaliștilor care l-au așteptat la poarta penitenciarului.

Prima instanță, Judecătoria Pitești, îi respinsese fostului polițist cererea de eliberare condiționată.