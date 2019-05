Enigma celor 17 dosare. Judecători și procurori, terorizați de DNA Pitești

Un raport al Inspecției Judiciare demonstrează că mai multe dosare au fost ținute la sertar de DNA Pitești. Dosarele erau făcute pe numele mai multor procurori și judecători.





Abuzurile de la DNA Ploiești continuă. Un număr de 17 dosare deschise împotriva unor procurori și judecători a fost ținut la sertar. Majoritatea cauzelor au fost închise pe motiv că „fapta nu există”.

Inspecția Judiciară a descoperit nereguli la DNA Pitești, unitate în fruntea căreia se află, încă din noiembrie 2013, procuroarea Daniela Lupu, informează Lumea Justiției.

În raportul său, Inspecția Judiciară se concentrează: pe cauze deschise împotriva unor judecători și procurori, care au zăcut ani întregi nelucrate, sfârșind prin a fi clasate, de cele mai multe ori în baza art. 16 alin. 1 lit. a Codului de Procedură Penală: „fapta nu există”.

Aproape niciunul dintre magistrații intrați în malaxorul DNA Pitești nu a primit ordonanța de clasare. În cel mai bun caz, judecătorilor și procurorilor vizați li se comunică doar că au fost interceptați.

Unele dintre aceste dosare au reprezentat un „potențial factor de presiune” asupra magistraților. Sintagma îi aparține chiar Inspecției Judiciare, cu referire la acele cauze civile aflate pe rolul unor instanțe, pe care DNA Pitești le cerea chipurile ca să efectueze urmărirea penală față de judecători sau procurori.

Procuroarea Daniela Lupu are deja la activ achitări răsunătoare: fostul șef al Politiei Rutiere Lucian Diniță, trezorierul PSD Mircea Drăghici, ex-președintele CJ Arges Constantin Nicolescu, zeci de alți aleși locali etc.

Lupu și-a înaintat demisia din Directia Națională Anticorupție, cerând Secției pentru procurori din Consiliul Superior al Magistraturii să-i aprobe întoarcerea la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea, dar în ședinta de marți, 21 mai 2019, procurorii CSM au anunțat că Daniela Lupu și-a retras demisia.

Raportul Inspecției Judiciare acoperă intervalul 2010-2018. În perioada ianuarie 2008 – martie 2013, Serviciul Teritorial Pitești al DNA fusese condus de către actualul procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Călin Nistor.

Cazul cel mai surprinzător se referă la un dosar clasat pe litera a) după 7 ani și 5 luni de la deschidere, perioadele de nelucrare totalizând 4 ani și 6 luni.

Iată principalele pasaje din raportul Inspecției Judiciare referitoare la DNA Pitești:

„Verificarile efectuate de Inspectia Judiciara au stabilit existenta urmatoarelor situatii cu privire la

Lipsa de ritmicitate in efectuarea actelor de urmarire penala, corelata cu perioade de inactivitate:

- Dosarul penal nr. 104/P/2010 a fost inregistrat la data de 09.08.2010, ca urmare a procesului-verbal de sesizare din oficiu, vizand presupuse fapte de coruptie comise de un procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Brezoi, fiind repartizat la data de 10.08.2010 domnului procuror Radu Sevastian.

Dosarul a fost solutionat prin clasare in temeiul art. 16 lit. a) Cod procedura penala la data de 19.05.2015, solutie necomunicata magistratului vizat, care insa a fost informat la aceeasi data ca a facut obiectul unor masuri de supraveghere tehnica (...).

Se constata ca dupa epuizarea perioadelor autorizate de interceptare si emiterea ordonantei de delegare a redarii convorbirilor interceptate din data de 28.10.2010, singurele acte de urmarire penala se refera la audierea unui martor in faza actelor premergatoare, intocmirea procesului-verbal de efectuare a actelor premergatoare si a unui proces-verbal de trecere si folosire a unui proces-verbal de redare in dosarul nr. 53/P/2007 (...), pentru ca la data de 23.04.2014 sa se dispuna amanarea informarii persoanelor supravegheate pana la terminarea urmaririi penale, retinandu-se ca perioade de inactivitate (...) (n.r. circa 7 luni).

- Dosarul penal nr. 67/P/2010 (...) a fost inregistrat la data de 07.05.2010, ca urmare a procesului-verbal de sesizare din oficiu, vizand presupuse fapte de coruptie comise de un judecator din cadrul Judecatoriei Pitesti.

Dosarul a fost solutionat prin clasare in temeiul art. 16 lit. a), b), e) Cod procedura penala la data de 18.08.2017, solutie necomunicata magistratului vizat, care insa a fost informat la aceeasi data ca a facut obiectul unor masuri de supraveghere tehnica.

Se constata ca dosarul a fost repartizat succesiv la 3 procurori (...) (n.r. inclusiv sefei Daniela Lupu).

Se constata ca dupa epuizarea perioadelor autorizate de interceptare la data de 22.10.2010, in dosar s-a lucrat sporadic, in anii 2011, 2012 si 2013, pentru ca la data de 14.02.2014 sa se dispuna amanarea informarii persoanelor supravegheate pana la terminarea urmaririi penale si totodata inceperea urmaririi penale in rem, iar la data de 11.07.2017 sa se audieze un martor (...), retinandu-se ca perioade de inactivitate (...) (n.r. in total 3 ani si 6 luni).

- Dosarul penal nr. 76/P/2010 a fost inregistrat la data de 28.05.2010, ca urmare a denuntului vizand presupuse fapte de coruptie comise de procurori din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Brezoi, fiind repartizat la data de 28.05.2010 domnului procuror Radu Sevastian.

Dosarul a fost solutionat prin clasare in temeiul art. 16 lit. a) Cod procedura penala la data de 12.11.2014, solutie necomunicata magistratului vizat, perioada de inactivitate 09.08.2010 – 14.01.2014.

- Dosarul penal nr. 144/P/2013 a fost inregistrat la data de 19.07.2013, ca urmare a denuntului vizand presupuse fapte de coruptie comise de un judecator din cadrul Tribunalului Dambovita, fiind repartizat succesiv la 3 procurori.

Dosarul a fost solutionat prin clasare in temeiul art. 16 lit. a), e) Cod procedura penala la data de 30.03.2017, solutie necomunicata magistratului vizat, perioade de inactivitate (...) (n.r. circa 3 ani si 4 luni).

- Dosarul penal nr. 30/P/2013 (...) a fost inregistrat la data de 25.02.2013, ca urmare a denuntului vizand presupuse fapte de coruptie comise de un judecator sindic din cadrul Tribunalului Mehedinti, fiind repartizat succesiv la 2 procurori.

Dosarul a fost solutionat prin clasare in temeiul art. 16 lit. a), e) Cod procedura penala la data de 11.10.2018 si declinare catre PT Mehedinti pentru alte fapte vizand persoane fara calitate, solutie necomunicata magistratului vizat, perioade de inactivitate (...) (n.r. 4 ani si 11 luni).

- Dosarul penal nr. 63/P/2015 (...) a fost inregistrat la data de 23.05.2013, ca urmare a procesului-verbal de sesizare din oficiu vizand presupuse fapte de coruptie comise de judecatori din cadrul Judecatoriei Dragasani, fiind repartizat doamnei procuror-sef Lupu Daniela.

Dosarul a fost solutionat prin clasare in temeiul art. 16 lit. a) Cod procedura penala la data de 27.09.2018 si declinare catre Parchetul de pe langa Tribunalul Mehedinti pentru alte fapte vizand persoane fara calitate, solutie necomunicata magistratilor vizati, perioade de inactivitate (...) (n.r. 3 ani si 5 luni).

Marele regret al lui Nicolae Ceausescu, inainte de MOARTE! Nu a apucat: Acum ma TERMINA el

Pagina 1 din 2 12