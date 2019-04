Firea, probleme grave de sănătate? Primele declarații după intervenție: „Sunt mama răniților”

Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a avut o primă apariţie într-un platou de televiziune, după problemele de sănătate pe care le-a avut în ultimele luni.





Gabriela Firea a acordat un interviu jurnalistei Alessandra Stoicescu, la Antena 3, şi a vorbit despre operaţiile prin care a trecut şi operaţia care o aşteaptă după Paşte.

„Acum este mult mai bine față de perioada pe care am avut-o din decembrie până de curând. Stăteam să mă gândesc de câte ori noi oamenii ne întristăm sufletul și nu ne dăm seama cât de fericiți suntem când avem sănătate și tot timpul suntem în căutarea a ceva.

Într-o vineri am fost operată și am crezut că este gata, dar operația mare a fost tot într-o zi de vineri, iar externarea tot într-o zi de vineri. A fost un moment pe care îl depășesc acum. După sfintele Sărbători Pascale, aștept programarea pentru operația finală, sper eu, să fie totul bine, Am ajuns în stare critică la spital”, a afirmat Gabriela Firea.

„După sărbători voi merge la control şi se va stabili data operaţiei pentru reintegrarea colonului. Mai ales în ultimii trei ani m-am neglijat. Nu sunt un exemplu bun din acest punct de vedere. A ne neglija aşa până la a ne duce singuri în spital... cred că am fost cam nesăbuită. Trebuie un management al vieţii nostre, un dozaj mai inteligent. Ar trebui să învăţăm şi la şcoală, să ne pregătească pentru viaţă. Nu ştim să trăim. Eu am învăţat din această experienţă neplăcută că trebuie să mă îngrijesc, că am doi copii mici şi unul mare”, a mai explicat Firea.

Primarul Capitalei a afirmat că nu s-a gândit nicio secundă să plece la spitale din străinătate. „Soțul meu a vrut, dar știam ce minuni au făcut medicii cu alți pacienți”, a mai declarat Firea.

Primarul Capitalei a a declarat și că a avut un program care nu i-a permis să aibă grijă de ea și a recunoscut că în ultima perioadă a pus serviciul pe primul loc.

„M-am neglijat prea mult. Trebuie să am grijă de mine. Stresul trebuie manageriat. Trebuie să încercăm să ne dăm și nouă timp și spațiu să ne refacem. Să mai evadăm un weekend, o seară în oraș.

Doctorul mereu se mira cum de rezist atât de bine. Mereu mă vedea la primărie cu treabă. Mi-a spus: „Nu vă relaxați niciodată”.

Este vorba de priorități, trebuie să avem grijă și de noi. Suntem responsabili și pentru noi, nu doar pentru cei din jurul nostru.

Eu sunt mama răniților, dar nu și a mea. Cum se spune, racul este mama zodiacului”, a mai spus aceasta.

Planul DIABOLIC al Elenei Ceaușescu! Decretul pe care nu a mai apucat să-l dea a salvat MILIOANE de oameni

Pagina 1 din 1