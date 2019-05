Gabriela Firea şi marea împăcare după BPN al PSD. Reconcilierea părea imposibilă ieri, dar azi...

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, l-a primit în audiență pe protestatarul Marian Ceaușescu. Aceasta i-a promis că va lua anumite măsuri în București.





După ce Gabriela Firea a avut, marți seară, un conflict verbal cu Marian Tivilic Morosanu, cunoscut sub pseudonimul Ceaușescu, primarul general al Capitalei a acceptat astăzi o întrevedere cu membrul Asociatiei 21 Decembrie.

La ieșirea din CExN al PSD, Gabriela Firea a fost huiduită și apostrofată de Marian Ceaușescu. Acesta a ripostat imediat:

„V-am dat în judecată. Nu mai țipați, că vă faceți de râs. Haideți! Cine v-a plătit să veniți aici? Vreți să vă spun cine v-a plătit?", a fost reacția primarului general al Capitalei, aseară, după ședința Comitetului Executiv al PSD.

Printr-un comunicat oficial, Primăria Municipiului București a anunțat că primarul general a avut o întrevedere cu protestatarul:

„Primarul General, Gabriela Firea, l-a primit astazi in audienta pe Marian Tivilic Morosanu, membru al Asociatiei 21 Decembrie. In cadrul intalnirii, acesta a avut mai multe solicitari si propuneri pentru revolutionari dar si pentru comemorarea eroilor cazuti in Revolutia din decembrie 1989.

Astfel, acesta a propus ca la intrarile in oras sa fie montate panouri pe care sa scrie „Bucuresti, oras martir”, potrivit decretului nr. 40/1990, privind masuri pentru comemorarea eroilor Revolutiei.

Totodata, Morosanu a mai solicitat remontarea, in pasajul Universitatii, a placii comemorative care a fost demontata odata cu renovarea pasajului, care a avut loc in perioada 2007-2008.

Primarul General l-a asigurat pe domnul Morosanu ca problemele semnalate se vor rezolva cu celeritate, toate solicitarile prezentate de acesta urmand a primi raspuns.

Referitor la alte probleme semnalate de Marian Tivilic Morosanu, Edilul Sef a explicat ca o parte din acestea vor fi solutionate de directiile de specialitate din cadrul Primariei Capitalei, iar cele care sunt de competenta altor institutii, vor fi redirectionate pentru solutionare.”, se arată în comunicatul PMB.

