Gabriela Firea este terminată! Decizia PNL de a-l susține pe Nicușor Dan la Primăria Capitalei a încurcat toate socotelile PSD dar și pe cele ale celor de la PLUS. „PNL a efectuat o cercetare sociologică amplă la nivelul Municipiului București, în urma acestei cercetări a rezultat clar că toți candidații PNL au șansa de a câștiga dar nu avem această garanție că vor câștiga bătălia cu PSD. Vreau să vă anunț că în urma discuțiilor pe care le-am avut cu Nicușor Dan, am luat decizia de a-l propune pe Nicușor Dan ca și candidat la Primăria Capitalei susținut de PNL. Voi susține această propunere în fața PNL București, și în fața Biroului Politic al PNL”, a spus Orban.

Firea ar fi avut toate șansele să câștige încă un mandat, mizând pe dorința fiecărui partid din partea dreaptă a eșicherului politic a nu ajunge la un acord privind susținerea unui candidat unic. Dacă PNL ar fi mers cu propriul candidat, atunci toate voturile electoratului de dreapta s-ar fi împărțit între liberali, Nicușor Dan și Vlad Voiculescu.

Acum, însă, balanța s-a înclinat în defavoarea liderului PSD. Potrivit unor surse politice, PNL, USR şi PMP ar urma să negocieze o susţinere comună a lui Nicuşor Dan. În paralel, se fac calcule pentru primăriile de sector. Liberalii vor să aibă candidaţi la trei primării de sector, USR la două primării, iar PMP la o primărie.

Decizia care a răsturnat toate calculele

Nici cei de la PLUS nu sunt tocmai bine. În partid este tensiune maximă după ce s-a aflat că Nicușor Dan a primit susținerea liberalilor. Puși în fața unei situații fără ieșire, liderii PLUS și cei ai USR au purtat o serie de discuții pentru a vedea ce mai este de făcut. Potrivit unor surse politice, cei de la PLUS sunt supărați tare mai ales că în plan se avea în vedere o decizie în interiorul Alianței USR-PLUS pentru desemnarea candidatului pentru București. Cei de la USR sunt mai câștigați, pentru că pentru ei, anunțul făcut de PNL înseamnă începerea negocierilor cu liberalii pentru primăriile de sector.

În acest moment, susțin sursele citate, USR încearcă să-l determine pe Vlad Voiculescu să se retragă din cursa electorală. O decizie în acest sens este așteaptă în zilele următoare, când se speră ca Vlad Voiculescu să spună dacă rămâne sau nu să candideze.

Sursele citate au susținut că decizia PNL va lăsa urme adânci în relația dintre USR și PLUS. Este de așteptat ca cele două partide să se îndepărteze și mai tare, iar perspectiva fuziunii să se îndepărteze și mai mult.

