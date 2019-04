Firea, dezvăluiri despre planul unor politicieni de a o discredita: „Mama și frații mei se întrebau ce se întâmplă!”

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat că orice creștere procentuală în sondaje se răsfrânge negativ asupra vieții de familie pe care o are cu Florentin Pandele.





Într-un interviu la România TV, Gabriela Firea a povestit detalii nebănuite despre un plan de dezinformare lansat din mediul politic asupra sa și a familiei sale, chiar în momentele când aceasta avea probleme de sănătate.

Gabriela Firea a relatat momentele grele prin care a trecut în ultimele luni, din cauza stării sale de sănătate, dar și despre ''zvonistica toxică'' lansată în această perioadă.

„Îmi aduc aminte când am venit acasă de la spital și am spus că trebuie să știe soțul meu că nu este întâmplător. Este un plan de dezinformare foarte bine pus la punct. Cred ca din mediul politic. Prima dată au lansat zvonul că eu am plecat de acasă, că soțul meu a fost foarte violent cu mine și cu copiii. Am fost impresionată negativ că se poate apela la așa ceva. Chiar vorbeam amândoi de unde și cum s-a lansat un asemenea zvon. În primul rând, nu numai că Florin nu m-a atins nici cu o floare, dar nici mici tensiuni sau discuții nu au fost. Pe urmă, după o lună, au lansat un alt zvon: faptul că Florin a plecat de acasă. Sunt lucruri neplăcute pentru noi, pentru că sunt nedreptăți. Auzea și mama și frații și toți se întrebau ce se întâmplă.”, a declarat Gabriela Firea.

Primarul general al Capitalei a punctat că atunci când crește în sondaje, acest fapt se răsfrânge și asupra familiei sale.

„Atunci când cresc în sondaje, mai vine cineva să îi spună că i s-a mai făcut un dosar, că i s-a mai scos de la naftalină o plângere. Practic, se răsfrânge asupra vieții noastre, a familiei noastre. Există, din păcate, multă invidie politică, multă ranchiună, multe interese, iar, precum spunea și soțul meu, noi nu aparținem de cineva care să propulseze pe cineva dintr-un laborator. Noi ne facem treaba cât de cinstit, corect și profesionist putem, în condițiile date, cu legile în vigoare, cu oamenii cu care trebuie să lucrăm și ce se va întâmpla pe mai departe nu este dorința noastră de a accede. Parcursul nostru profesional și personal depinde de destinul fiecăruia dintre noi.” a declarat Gabriela Firea, la România TV.

Florentin Pandele, soțul Gabrielei Firea, a subliniat faptul că aceasta este, în opinia lui, cel mai faultat primar general al Capitalei din ultimii 30 de ani.

„După părerea mea, în ultimii 30 de ani, nu a fost primar general al Bucureștiului, care să fie mai faultat, ca să folosesc un termen sportiv. Nu a fost un primar general mai faultat decât Gabriela Firea. Și să te ferească Dumnezeu să fii faultat de coechipierii tăi. De fapt, fotbalul se joacă față în față și când ești în față și ești faultat de coechipierii tăi care se găsesc în spate nu e bine. Dar, noi iertăm și suntem oameni de echipă.”, a declarat Florentin Pandele.

