Monden Mihai Neşu, adevărul despre divorţ. Cine a decis, de fapt, separarea, după accident







La vârsta de 41 de ani, Mihai Neșu a decis să dezvăluie adevărul despre despărțirea sa de Maria, după ani de speculații pe baza acestui subiect. Mult timp s-a spus că fosta soție l-ar fi părăsit din cauza accidentului suferit în 2011. Fostul fotbalist a făcut declarații profund emoționante.

Accidentul care i-a schimbat complet viața

Mihai Neșu și Maria s-au căsătorit în 2006, însă șase ani mai târziu, la scurt timp după accidentul care i-a schimbat viața, au decis să meargă pe drumuri separate. La acea vreme, multă lume specula că Maria l-ar fi părăsit pe Neșu din cauza stării sale de sănătate.

Pe 10 mai 2011, Mihai Neșu a suferit o accidentare care i-a schimbat complet viața. În timpul unui antrenament, sportivul s-a accidentat grav în urma coliziunii cu un coleg de echipă și a căzut rămânând paralizat de la gât în jos.

Câteva luni mai târziu, în februarie 2012, fostul fotbalist, care a rămas paralizat în urma tragicului accident, a fost prezent la un eveniment fără soția sa alături.

Acum, Mihai Neșu dezvăluie că, de fapt, el a fost cel care a cerut divorțul, pentru nu dorea să fie o povară pentru soția sa.

„De fapt, realitatea este că eu am hotărât să divorțez de ea pe caz de boală. A fost decizia mea. Oamenii au blamat-o foarte mult, pentru că oamenii nu pot înțelege (…) Mi-am dat seama că a fost un șoc foarte mare și pentru ea (…) Ei nu i-a plăcut niciodată să apară la televizor și majoritatea lucrurilor au fost exagerate. A fost alături de mine și la spital. Vreau să știe lumea că nu s-a întâmplat așa cum s-a scris”, a declarat Mihai Neșu la Star Matinal.

Ce regrete are Mihai Neșu

Înainte de accident, Mihai Neșu recunoaște că nu era neapărat credincios, însă experiența tragică l-a determinat să își reevalueze complet prioritățile. Acum, el pune relația sa cu Dumnezeu pe primul loc și mărturisește că un pilon esențial în traversarea momentelor dificile cu care s-a confruntat a fost credința.

„Înainte de accident, eram un băiat dornic să devin un fotbalist cât mai bun. Nu era nimic greșit. Singurul reproș, singura părere de rău, este faptul că nu am căutat ca acum apropierea de Dumnezeu, să cauți dimineață să ai grijă de Dumnezeu, de suflet (…) Înainte era un Mihai cum era el, dornic de carieră, să fie un fotbalist cât mai bun să aibă o viață frumoasă. Am o echipă foarte mare și oameni foarte mulți în jurul meu (…) Sora mea are grijă de mine acasă, directoarea fundației, asistentul meu personal, asistentele mele care au fost zece ani alături de mine. Ele sunt persoanele pe care le văd zilnic, ei sunt familia mea, dar foarte multă lume este alături de mine și le sunt recunoscător”, a mai declarat Mihai Neșu în cadrul interviului emoționant.