Firea pregătește BUCUREȘTIUL de CUTREMUR. Ce se va întâmpla cu multe CLĂDIRI. Date OFICIALE.

Primarul Bucureștiului, Gabriela Firea, a arătat că Bucureștiul se pregătește în cazul unui cutremur major prin consolidarea mai multor clădiri.





Ea a publicat un videoclip în care arată că 50 de imobile din București se află în acest moment în proces de consolidare, iar în scurt timp urmează ca alte 50 să fie consolidate.

„In 25 de ani, s-au consolidat doar 20 de imobile cu bulina. In cateva luni, Administratia si Compania Municipala pentru Consolidarea Cadirilor cu Risc Seismic lucreaza deja in aproape 50 de imobile si va intra in scurt timp in inca 50. Accesati clipul informativ de mai jos. Pentru un Bucuresti trainic!”, se arată în mesajul Gabrielei Firea.

