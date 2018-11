Firea vs. Dragnea. Apare un ALIAT GREU! Preluarea puterii în PSD, ultimele informaţii. Exclusiv EVZ

Tărăboiul de la vârful PSD este departe de a se potoli, în condițiile în care Liviu Dragnea plănuiește să-i retragă sprijinul politic Gabrielei Firea, primarul Bucureștiului, cu prilejul CEx-ului de la începutul săptămânii viitoare. De asemenea, teleormăneanul dorește mazilirea soției lui Florentin Pandele de la șefi a PSD București, unde vrea să-l impună pe edilul Sectorului 6, Gabriel Mutu.





În cadrul ședinței BPN de marți, Liviu Dragnea și premierul Viorica Dăncilă i-au nominalizat pe Ecaterina Andronescu și George Ciamba, la Educație, respectiv Afaceri Europene. Ciamba este succesorul demisionatului Victor Negrescu – cel care ar fi trebuit să se îngrijească de aspectele tehnice ale preluării președinției Consiliului UE, dar care a părăsit Executivul în urma unui „meci” cu Dragnea. La finalul ședinței BPN, șeful PSD s-a rățoit la reprezentanții media, deranjat de întrebările privind remanierile, conflictul cu Gabriela Firea și, nu în ultimul rând, rezoluția Parlamentului European.

Își scoate ruda la atac!

Firea a anunțat, marți, în urma tensionatului BPN, că este dispusă să candideze la șefia PSD București (unde este lider interimar, la fel ca la PSD Voluntari), dar doar dacă va avea garanția că alegerile vor fi organizate corect. Potrivit surselor „Evenimentului zilei”, dacă va fi exclusă din PSD, Gabriela Firea își va arunca ruda în lupta pentru conducerea organizației din Capitală – pe Robert Negoiță, edilul Sectorului 3 –, care este și rămâne un adversar declarat al lui Liviu Dragnea. Un alt punct de foc al „desfășurătorului” viitorului CEx constă în debarcarea baronului Paul Stănescu din Executiv, în condițiile în care acesta a refuzat îngroparea securei războiului cu Dragnea.

Din nou despre „asasinii” de la Hilton

Gabriela Firea nu s-a sfiit să sară din nou la be- regata șefului său pe line de partid. „Liviu Dragnea este înverșunat la adresa mea. Sunt pe black list. Am spus într-o emisiune televizată că am înţeles de la alţi colegi că, dacă ar fi în stare să mă elimine şi fizic, probabil că ar face-o. Nu am spus că dumnealui a chemat la Hilton asasinii pentru Gabi Firea, eu nici nu prea merg pe la Hilton”, a spus primarul Capitalei, care a apreciat că nu există nici cel mai mic motiv care să justifice o viitoare excludere a sa din PSD.

