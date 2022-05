Finlanda cere intrarea în NATO cât mai urgent. Mesaj categoric transmis de oficiali, Rusia este sfidată

Președintele Finlandei, Sauli Niinistö și prim-ministrul acestei țări, Sanna Marin, solicită aderarea țării scandinave la Alianța Atlantică și speră că „pașii necesari pentru a lua această decizie vor fi făcuți în zilele următoare”. Intrarea în NATO, se arată într-un comunicat transmis de biroul primului ministru finlandez, „ar consolida securitatea noastră”.

Mesajul pe care l-au transmis către NATO conducătorii din Finlanda

„Rusia a demonstrat că nu respectă dreptul internațional și că nu respectă regulile pe care le-a urmat până acum. Acesta este motivul pentru care discutăm despre posibilitatea aderării la NATO. Întreaga imagine a securității în Europa s-a schimbat. Nu trebuie să fim naivi, când vine vorba de Rusia”, a spus în ultimele zile prim-ministrul Sanna Marin.

Alimentate de războiul din Ucraina și de granița de 1.300 de kilometri cu Rusia, îngrijorările Helsinkiului au găsit ieri sprijin la Londra, care prin două acorduri a oferit sprijin și ajutor militar Finlandei și Suediei în cazul unei invazii în perioada de tranziție, între candidatura şi intrarea lor în NATO. După o dezbatere începută la sfârșitul lunii aprilie, în urmă cu câteva zile Comisia parlamentară de apărare finlandeză a recomandat aderarea. Candidatura oficială, poate, la summitul Alianței Atlantice programat la Madrid, în iunie.

Pe ce se bazează această țară din punct de vedere al resurselor militare

Finlanda are o armată profesionistă ce se bazează pe un număr de 12.000 de oameni. Cu toate acestea, în fiecare an antrenează peste 20.000 de recruți și, în caz de război, poate mobiliza 280.000 de soldați și alți 600.000 de rezerviști. Helsinki, care are acum 200 de tancuri și 55 de avioane de luptă F-18, a anunțat că va crește cheltuielile pentru apărare cu 40% până în anul 2026.

După o dezbatere parlamentară începută la sfârșitul lunii aprilie, Comisia de Apărare a Finlandei a recomandat chiar în ultimele zile aderarea la NATO. Formalizarea cererii ar putea veni cu ocazia summitului Alianței Atlantice, programat la Madrid la sfârșitul lunii iunie.