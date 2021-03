Rapid a obţinut in extremis biletele pentru play-off. După o serie negativă de patru meciuri la rând fără victorie, gruparea de sub Podul Grant a strâns şase puncte mari în ultimele două etape. Alb – vişiniii au trăit la intensitate maximă şi în deplasarea de astăzi, de pe terenul concitadinilor de la Metaloglobus Bucureşti.

Căpitanul Ionuţ Voicu şi ceilalţi coechipieri ai săi au început cu strângul această confruntare, văzându-se conduşi pe tabela de marcaj încă din minutul şapte, în urma golului marcat de japonezul Mino Sota. Giuleştenii au revenit spectaculos şi s-au impus, în cele din urmă, cu scorul de 4 – 2. Reuşite Rapidului au fost opera lui Adrian Bălan (’18), Antonio Sefer (’24), Cătălin Hilstei (’60) şi Rareş Ilie (’78).

„Sunt foarte fericit. Azi a fost o tensiune foarte mare la acest meci. La noi, la Rapid, aşa e mereu. Când e bine, e petrecere. Când e rău, e înmormântare. Am făcut un prim pas important spre promovare” a fost prima reacţie a antrenorului principal al trupei din Giuleşti, Mihai Iosif, după ultimul fluier al partidei.

Mihai Iosif nu e sigur de postul său

Reinstalat la cârma formaţiei de sub Podul Grant cu doar două runde înainte de finalul campionatului regulat, Mihai Iosif are un procentaj de 100%, dar nu este încă sigur de postul său. Tehnicianul în vârstă de 46 de ani are deocamdată doar o înţelegere verbală cu şefii Rapidului.

„Nu pot să vă spun dacă voi rămâne în continuare antrenor principal al Rapidului. Verbal, mi s-a spus că da” a mai explicat Iosif, care e ferm convins, în schimb, că alb – vişiniii au forţa necesară pentru a reveni pe prima scenă a fotbalului românesc. „De vrea lumea, de nu vrea, Rapid va promova” a concluzionat antrenorul giuleştenilor.

Mihai Iosif îi atenţionează pe jucătorii săi să nu mai repete erorile de la începutul acestui an şi să nu îşi mai trateze adversarii cu superioritate. „În iarnă, am fost puţin infatuaţi. Toţi, inclusiv eu, am crezut că suntem deja în play-off, fără a mai fi nevoie să jucăm” a motivat tehnicianul de 46 de ani căderea inexplicabilă a rapidiştilor din primele patru jocuri din 2021.