Aceasta a și fost ideea unui grup de medici de la Spitalul Militar din Capitală, cărora le-a venit ideea „năstrusnică” de a prezenta un mesaj grav „îmbrăcat” într-o formă accesibilă și agreeată de toată lumea, de la copii, la bătrâni.

O echipă de medici de la Spitalul Militar Central a realizat un filmuleţ educativ pentru părinţi şi copii, din care acceștia pot afla ce este şi cum se transmite virusul SARS CoV-2, dar şi cum se pot proteja.

Din echipa care a realizat filmulețul face parte şi medicul infecţionist Valeriu Gheorghiţă, unul dintre cei care au încercat în ultimele luni să lămurească publicul în legătură cu Covid-19.

Materialul este prezentat într-o formă prietenoasă şi pe înţelesul tuturor.

Din filmuleţ aflăm ce este acest virus, cum se transmite, care sunt semnele de îmbolnăvire şi cum ne putem proteja.

„Cum școala stă să înceapă am încercat, alături de colegii mei, să venim în sprijinul părinților și al copiilor și am pregătit un material educativ despre COVID-19 prezentat într-o formă mai prietenoasă și pe înțelesul lor!

Am sintetizat pe scurt informațiile de bază legate de infecția cu SARS-CoV-2: ce este acest virus, cum se transmite, care sunt semnele de îmbolnăvire și cum ne putem proteja! Știind că cea mai eficientă metodă de a transmite informații copiilor este prin joacă, film și desen, mi-a venit ideea acestui scurt „desen animat” despre COVID-19. Sperăm să fie pe placul copiilor și să le capteze atenția pentru câteva minute!

Succes tuturor!” spun medicii militari.

Filulețul îl puteți vedea aici. În numai 7 minute cât durează filmulețul au fost concentrate cele mai importante mesaje în legătură cu ce este noul coronavirus și măsuri de prevenire a răspândirii acestuia.

Medicii s-au gândit la această variantă în condițiile în care peste câteva zile începe noul an școlar și ştiind foarte bine că cea mai eficientă metodă de a transmite informaţii copiilor este prin joacă, film şi desen, potrivit spotmedia.ro