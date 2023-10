Filmul românesc promovat în Statele Unite. Festival cinematografic la Washington

Filmul românesc va ajunge la spectatorii din Statele Unite, în cadrul unui eveniment destinat promovării cinematografiei autohtone. La cea de-a patra ediție a Festivalului de Film Românesc din Washington vor avea loc proiecții în premieră mondială. Vor fi invitați regizori și actori importanți, atât din România cât și de la Hollywood.

Filmul românesc va fi proiectat în perioada 2-5 noiembrie 2023, la E Street Cinema din Washinghton. Este una dintre cele mai cunoscute săli de cinematograf din capitala americană. Anunțul a fost făcut într-un comunicat transmis de Ambasada României în Statele Unite.

„Cel mai mare eveniment de promovare a cinematografiei naționale derulat în spațiul nord-american, debutează joi, 2 noiembrie, cu filmul «Libertate», regizat de Tudor Giurgiu, proiectat în premieră în Statele Unite, la scurt timp după ce a fost lansat în România. Inspirat de evenimente reale petrecute la Sibiu în timpul Revoluției din decembrie 1989, «Libertate» a fost selectat în mai multe festivaluri internaţionale care vor avea loc în perioada următoare în Europa şi Statele Unite ale Americii”, se arată în comunicat.

Conform sursei citate, Tudor Giurgiu va fi invitat special al festivalului. Regizorul va răspunde la întrebări, după ce se va încheia filmul românesc. Va fi o discuție moderată de criticul de film Mihai Fulger, curatorul festivalului, a anunțat Ambasada României în Statele Unite.

Filmul românesc promovat în Statele Unite

O altă proiecție, în premieră mondială, la Washinghton, va fi „Încă două lozuri”. Este continuarea comediei de succes „Două Lozuri” din 2016. Regizorul Paul Negoescu îi readuce pe ecran pe eroii Sile, Dinel și Pompiliu. Aceștia au o nouă ocazie să dea lovitura și să se îmbogățească rapid.

„Spectatorii se vor întreba la final, pe bună dreptate, dacă cei trei sunt norocoși sau extraordinar de ghinioniști”, se mai arată în comunicat.

Filmul românesc „Spre nord” este debutul regizorului Mihai Mincan. Se așteaptă ca publicul să fie ținut cu sufletul la gură de o poveste plină de suspans care surprinde o parte a exodului uman de după 1990, din țările de est ale Europei. Proiecția se va încheia, cu o sesiune de întrebări din partea publicului, cărora le va da răspuns actorul Niko Becker.

Programul festivalului american

Programul festivalului mai cuprinde filmul românesc „Tigrul”, al regizorului Andrei Tănase. Este tot un debut, la finalul căruia realizatorul va discuta cu publicul spectator. „Tigrul” relatează o poveste inspirată de un eveniment real. Este vorba despre evadarea unui tigru de la grădina zoologică din Sibiu. Fuga animalului este pretextul pentru a relata povestea Verei, medic veterinar, măcinată de probleme personale.

Festivalul se încheie cu alte două filme cu impact puternic la public. Unul dintre aceste filme este „Boss”, în regia lui Bogdan Mirică. Iar cel de-al doilea este „Oameni de treabă”, de Paul Negoescu. În „Boss”, personajul principal, ambulanțier și șofer de jaf armat în timpul liber, este cuprins de frica de a fi prins.

Al doilea „Oameni de treabă” prezintă un polițist rural care vrea să facă dreptate, dar este prins într-o serie de întâmplări nefaste. Filmul românesc prezintă deciziile importante pe care trebuie să le ia personajul în acest context.

Datele festivalului de film din SUA

Festivalul de film din Statele Unite este organizat de Ambasada României la Washington și Institutul Cultural Român din New York. Filmul românesc va fi văzut în America cu sprijinul generos al sponsorilor Banca Transilvania, BCR, CEC Bank, Dedeman, Kaufland, EximBank. De asemenea, și-au adus apotul One, Hidroelectrica, Lidl, EMag.

Festivalul de Film Românesc din Washington se va derula sub motto-ul «Reinventing Realism – New Cinema from Romania»/«Reinventarea realismului. Noul cinema românesc»”

„Festivalul de Film reprezintă și o oportunitate de a celebra talentul românesc, acesta fiind motto-ul sub care ambasada noastră a organizat evenimentele de diplomație publică în acest an. Sunt convins că filmele românești sunt adevărați ambasadori ai țării noastre, dimensiunea culturală a prieteniei dintre România și Statele Unite fiind una plină de dinamism, creativitate și diversitate”, consideră ambasadorul României la Washington,Andrei Muraru.

Programul complet al festivalul precum și detalii despre filmul românesc, regizori și evenimentele conexe pot fi consultate pe www.romanianfilmfestivaldc.com.