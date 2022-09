Filmele care l-au inspirat pe George Simion de-a lungul timpului. Șase recomandări de suflet

Pe lângă filmele despre istorie, Basarabia sau românism, liderul AUR, George Simion, a făcut o listă cu șese filme pe care le recomandă tuturor.

Într-o postare pe blogul său personal, liderul AUR a început cu filmul NO (NU), un film despre cum a fost dat jos Augusto Pinochet prin referendumul din 1988 care decidea dacă dictatorul chilian avea să rămână la putere încă 8 ani.

Al doilea film pe lista lui Simion este Battle in Seattle ( Bătălia din Seattle), un film de Hollywood care își desfășoară acțiunea în timpul conferinței OMC (Organizația Mondială a Comerțului). Pe tot parcursul filmului au loc proteste care încearcă să blocheze activitatea conferinței.

Filmele care l-au inspirat pe liderul AUR

„Viața lui Abbie Hoffman / Nik The Greek – Steal This Movie! – nu știu cum e exact în română tradus, motiv pentru care nu am găsit nici varianta cu subtitrare. Știu că am văzut filmul ăsta pe un post de la noi, probabil pe HBO și mi-a rămas așa în minte cum hippiotul de Abbie Hoffman e o dată activist, deci pe viață activist. Desigur, e cu romanțe dar frumoase”, a scris Simion pe blogul său.

Al patrulea film este V de la Vendeta, un film ce a inspirat generații pentru a lupta împotriva corupției și a nedreptății.

„Doar fiecare din noi are nevoie de măștile și fanteziile sale, c-o fi Guy Fawkes, c-o fi alta. Interesant de văzut din perspectiva lui 1984 orwellian, portretizat un pic altfel în film dar pe aceiași idee și din ce în ce mai real în viața noastră de zi cu zi”, a mai spus Simion.

Numărul cinci de pe lista sa este filmul italian Ultra, din 1991, un „adevărat clasic.” Ultimul film este Iron Jawed Angels- Îngeri de oțel, acesta fiind despre luptă și drepturile femeilor. Mai exact, cum și-au câștigat femeile dreptul la vot în America prin luptă.

„Cam aici închei recomandările mele, desigur, dacă vreți să vedeți ce inspiră generația de politicieni gen Ponta, uitați-vă liniștiți la House of Cards, toate cele trei sezoane. O să fie un model pentru voi să mințiți, să înșelați și să fiți ca ei.

Desigur, nimic din filmele astea nu sunt egale cu ce trăim unii din noi zi de zi. Și n-aș da pentru niciun film din lume prezentarea făcută de colega mea Iulia Modiga la seara Tinerilor Moldovei acum ceva timp. Ba chiar mă bucur că nu e înregistrată, pentru că astfel de trăiri trebuie simțite, nu vizionate”, a conchis George Simion.