Film plin de suspans pe Netflix. Thrillerul s-a impus rapid în topul urmăritorilor

Ultima lună de toamnă a început în forță pe Netflix. A apărut The Killer, cel mai nou film de la David Fincher.

All The Light We Cannot See, o serie limitată, bazată pe romanul omonim distins cu premiul Pulitzer.

De asemenea, a apărut The Crown: Sezonul 6 Partea 1, relația care înflorește între Prințesa Diana și Dodi Fayed. Pe lângă toate acestea, „Locked In” a atras atenția urmăritorilor și criticilor.

„Locked In”, filmul de pe Netflix care te ține în suspans de la un capăt la altul

În fiecare lună, platforma Netflix aduce noutăți pe lista utilizatorilor săi, fie că este vorba de filme, seriale sau documentare.

Netflix aduce în atenția abonaților mai multe producții captivante, iar printre cele mai așteptate, se numără prima parte a ultimului sezon The Crown, Squid Game și Locked In.

Filmul de pe Netflix „Locked In” este acum disponibil pe rețeaua de streaming. Regizat de debutanta în lungmetraj, Nour Wazzi, acest thriller de pe Netflix promite o experiență plină de suspans și intrigă. Filmul invită privitorii să pătrundă în tainele unei povești pline de umbre și iluzii.

În lumea misterioasă și întunecată a peliculei „Locked In”, Famke Janssen se află în centrul atenției.

Cunoscută pentru prezența sa carismatică pe ecran, ea intră în pielea unei foste vedete de la Hollywood, Katherine.

Personajul său navighează prin povestea plină de mister, flashback-uri și secrete. De asemenea, elementele gotice și scenele pline de ploaie oferă o atmosferă densă și captivantă.

Filmul este plin de intrigă

Lungmetrajul Locked In este un film thriller psihologic din 2023 regizat de Nour Wazzi și scris de Rowan Joffé care nu trebuie ratat. În rolurile principale îi vei vedea pe Finn Cole, Rose Williams și Famke Janssen. A fost lansat pe serviciul de streaming Netflix la 1 noiembrie 2023.

Distribuția o include pe Famke Janssen, care este cunoscută pentru rolul lui Xenia Onatopp în filmul din 1995 cu James Bond GoldenEye, alături de Rose Williams, Alex Hassel, Finn Cole și Anna Friel. Locked In a fost regizat de Nour Wazzi în debutul ei în lungmetraj, cu un scenariu scris de Rowan Joffé.