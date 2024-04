Justitie Fiica deputatei PAS, reținută în dosarul mitei de la Aeroport, primele declarații







Diana Cazacu, fiica deputatei PAS Victoria Cazacu, implicată în dosarul mitei de la Aeroportul Chișinău, a vorbit despre dosarul în care e vizată. Ea a dat declarații pe această temă, în cadrul unei conferințe de presă.

„Chiar dacă sunt fiica deputatei Victoria Cazacu, nu am fost niciodată o persoană publică. E un scandal de ordin politic, cu interese ascunse. Activez în instituțiile statului de mai bine de 10 ani. În toată această perioadă, am lucrat conștient, profesionist și corect în interesul statului R. Moldova. Nu am avut până acum nici măcar o mustrare sau pedeapsă disciplinară și deodată am intrat într-un scandal artificial, cu o conotație politică, dar care are la bază interese și frustrări personale ale unor oameni.

Fiica fostei deputate PAS a ieșit la rampă

După perchezițiile de acum o săptămână, am statut de bănuit, pentru că nu există suficiente probe pentru a-mi înainta calitatea de învinuit. Sunt deschisă pentru colaborare cu oamenii legii și sunt convinsă că voi arăta dreptatea, voi demonstra că sunt corectă în fața legii”, a spus Diana Cazacu.

„Explic de ce, în opinia mea, am fost atrasă în acest scandal cu dosarul penal: „La începutul toamnei anul trecut, directorul Serviciului Vamal, Igor Talmazan, a discutat ca potențială candidatura mea la funcția de șef al Postului Vamal de la Aeroport. În scurt timp, actualul șef de post a început să le spună colegilor că eu aș pretinde la funcția sa, atunci am simțit o schimbare de atitudine față de mine, din partea șefului de post și deja intuiam că mi se pot organiza diferite surprize neplăcute”, a mai explicat fiica Victoriei Cazacu.

„Este regretabil că în urma perchezițiilor au apărut atacuri publice în adresa mea și a familiei mele, în special a ex-deputatei PAS Victoria Cazacu, care nu are nicio legătură cu activitatea mea în organele statului. Răspunderea este individuală, eu răspund pentru faptele mele personal, nu răspunde mama pentru mine, și nici eu pentru faptele mamei.

Doamna președintă Maia Sandu, ne cunoaștem și știți despre rezultatele mele. Domnule președinte al Parlamentului, dvs știți mai bine decât toți alții cum am ajuns la Serviciul Vamal, prin transfer de la SIS, unde era incomodă în 2022.

Cum se apără Diana Cazacu

Sunt nevoită să dau dreptate fostei șefe a Comisiei juridice din Parlament, Olesea Stamate, care a declarat că în RM avem prea multă justiție televizată.

Regret și faptul că domnul Talmazan a fost nevoit să plece, fiind și el o jertfă a luptelor din culise”, a mai punctat Cazacu.

Ofițerii Centrului Național Anticorupție au efectuat percheziții la Aeroportul Chișinău, într-un dosar de corupție, pe 1 aprilie.

Cei de la CNA și procurorii mun. Chișinău au anunțat că cercetează mai mulți inspectori vamali ai Postului Vamal de la Aeroportul Internațional Chișinău și persoane fizice, în dosarul respectiv.

În aceeași zi, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat că fiica unei deputate PAS este printre vameșii care ar fi luat mită la Aeroport.

Pe 3 aprilie, Biroul Permanent Național al PAS a exclus-o din partid pe Victoria Cazacu, după ce fiica acesteia a fost reținută în dosarul mitei de la Aeroport. De asemenea, PAS i-a cerut parlamentarei să-și depună mandatul, conform unimedia.info.