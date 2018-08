Fifor, mesaj DUR la adresa PROTESTATARILOR. Politicianul a lansat o serie de întrebări-CHEIE

Mihai Fifor, ministrul Apărării, a oferit o reacție ca urmare a nemulțumirii venită din partea românilor care au ieșit la proteste. Politicianul susține că guvernarea decurge conform planului și crede că părerea celor care au susținut PSD la alegeri nu trebuie omisă în acest context.





„Despre Guvern si guvernarea Dancila in cifre, pentru toti cei care au facut din intentia de a darama un guvern legitim prin forta, o adevarata obsesie. Am inteles ca in spatele protestatarilor din Piata Victoriei, carora le respect dreptul de a protesta pasnic, ar fi milioane de romani nemultumiti de activitatea guvernamentala.

Alte milioane decat cele multe, care au votat legitim Programul de guvernare PSD-ALDE in decembrie 2016, banuiesc. Dar, oare, pe acesti romani, votanti ai majoritatii parlamentare PSD-ALDE, i-a intrebat cineva ce vor? Daca vor ca votul lor, exprimat democratic, sa fie anulat doar pentru ca asa considera necesar cei prezenti in Piata Victoriei, carora, repet si subliniez, le respect dreptul la opinie si dreptul a protesta pasnic?

Pe milioanele de romani multumiti de masurile luate de Guvern in luni de zile de guvernare sub asediu, i-a intrebat cineva ceva? Sau aceste milioane de cetateni nu conteaza, daca nu interpreteaza pe voci refrenul consacrat (stim cu totii care...) Ce ne facem daca ei nu vor caderea guvernului?

Inteleg ca se cere respectarea statului de drept. Perfect. Prin urmare, si a democratiei si a institutiilor statului. In acest caz, nu pot decat sa reamintesc tuturor ca democratie inseamna alegeri libere, inseamna vot si, mai ales, inseamna respectarea vointei cetatenilor exprimata prin vot. Asta ne spun Constitutia si celelalte legi ale statului european Romania.

Prin urmare, guvernam, conform mandatului incredintat de Parlamentul Romaniei.

Guvernam pentru punerea in aplicare a Programului de guvernare, asa cum ne-au mandatat milioane de votanti.

Guvernam in spiritul respectarii tuturor angajamentelor pe care Romania si le-a asumat ca tara membra a Uniunii Europene si a NATO, ca partener strategic al SUA.

Si, mai ales, guvernam respectand Constitutia Romaniei, legea fundamentala, care, ne place sau nu, este piatra de temelie a democratiei”, a fost mesajul postat de Fifor pe pagina personal de Facebook.

