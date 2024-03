FIFA condamnă violențele din campionatul Turciei. Fenerbahce ar putea părăsi campionatul

Fenerbahce va lua în considerare retragerea din prima ligă turcă. Decizia vine după ce unii dintre jucătorii săi au fost atacați de fanii lui Trabzonspor în urma victoriei din weekend din deplasare.

Suporterii lui Trabzonspor s-au încăierat cu forțele de securitate și cu jucătorii lui Fenerbahce. Gestul extrem a venit după ce echipa lor a pierdut cu scorul de 3-2 meciul de duminică. Acesta este cel mai recent incident dintr-un campionat marcat de controverse în acest sezon.

Fenerbahce va organiza o Adunare Generală Extraordinară pe 2 aprilie, după o decizie a Consiliului de Administrație.

Printre punctele de pe ordinea de zi se numără evaluarea acțiunilor care trebuie luate în urma incidentului din weekend. Printre măsuri se numără și „retragerea echipei noastre de fotbal din Super Lig", se arată într-un comunicat al clubului.

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a condamnat incidentul în cursul zilei de luni. Acesta a afirmat că violența din Super Lig din Turcia este „inacceptabilă".

În decembrie, Faruk Koca, președintele clubului de fotbal Ankaragücü, a demisionat după ce a lovit cu pumnul în față un arbitru FIFA. Au fost raportate mai multe proteste față de decizii legate de arbitri.

Fenerbahçe players were attacked by Trabzonspor fans after their 3-2 win in the Turkish league on Sunday pic.twitter.com/ffs1FGX6yw

— B/R Football (@brfootball) March 18, 2024