Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anunțat, astăzi, în urma ședinței Comitetului pentru Situații de Urgență București, că fiecare angajator va decide personal dacă salariații vor purta mască în birouri sau nu.

Alin Stoica a subliniat că decizia în cauză aparține fiecărui operator. Prin urmare, angajatorii pot decide ce reguli să impună (sau nu) în ceea ce privește purtatul măștii sanitare la locul de muncă.

„Este decizia proprie a fiecărui operator sau fiecărui angajator. Prin medicul de medicina muncii se pot stabili aceste reguli intern de către fiecare angajator în parte”, a declarat prefectul Alin Stoica.

Angajații Prefecturii vor renunța la mască

Reprezentantul Prefecturii a fost întrebat de către jurnaliști dacă a impus purtarea măștii de protecție în cazul angajaților de la nivelul instituției în cauză. În acest sens, prefectul a subliniat că nu a luat încă oficial o decizie, însă dacă angajații vor fi imunizați împotriva coronavirusului, masca nu va fi obligatorie.

„Încă nu am stabilit, dar vom stabili că acolo unde într-un birou sunt toate persoanele vaccinate nu se va purta mască”, a spus Alin Stoica.

Nu renunțăm de tot la mască

Reamintim că premierul Florin Cîțu a atras atenția în repetate rânduri că pandemia nu a luat sfârșit. Deși unele măsuri au fost relaxate, populația trebuie să continue să se imunizeze împotriva coronavirusului. Masca rămâne obligatorie în spațiile închise sau în spațiile deschise aglomerate, cum sunt stațiile de autobuz, piețele, târgurile etc.

Atenție! În apropierea școlilor din București, masca este, de asemenea, obligatorie. Elevii și persoanele care se află la maximum 50 de metri distanță de o școală trebuie să poarte mască. Oamenii legii vor efectua controale în acest sens, pentru a se asigura de respectarea prevenirea răspândirii coronavirusului în zonele aglomerate.

„Apar relaxări, dar românii trebuie să înțeleagă că suntem încă în pandemie. În spațiul închis rămâne masca, în stațiile de autobuz, piețe, trebuie să purtam mască. Lucrurile merg bine, dar să nu credem că a trecut. Trebuie să ne vaccinăm.

Am reușit să luăm această măsură de relaxare mai repede (decât ne-am propus – n.r.) pentru că ne-am vaccinat. Dacă vrem ca acest demers să continue, trebuie să ne vaccinăm. Dacă vrem să avem alte etape de relaxare, asta trebuie să facem. Suntem aici pentru că am avut succes în campania de vaccinare. Eu am luat în calcul dorința românilor de a reveni la normalitate. Vrem asta? Trebuie să ne vaccinam, altfel va fi mai grea această revenire”, a spus premierul Florin Cîțu.