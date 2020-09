Cu toate că Aylin este o studentă eminentă, inteligentă și se implică într-o mulțime de activități, nu a scăpat de atacurile rasiste ale italienilor.

După ce ce și-a anunțat candidatura pe Instagram, Aylin a primit mai multe comentarii în care a fost jignită de către niște utilizatori care au folosit conturi „fantomă”.

„Țiganul din Vignolaaa”, este unul dintre comentariile urâte primite de către tânără.

Românii, atacați din nou din Italia! „România devine Brazilia Europei”

Din păcate, în Italia, insultele rasiste aduse unei femei sunt permise dacă lovesc direct într-un candidat al Ligii Nordului. Nu există nimeni, nici măcar o autoritate care să intervină și să le ia apărarea.

Nici Aylin nu a scăpat de acest fenomen. Aylin Nica studiază economie și marketing internațional. De la vârsta de 9 ani, aceasta locuiește în provincia Modena. Își ajută părinții cu mica lor afacere de familie – un bar – și este și model, aceasta fiind de o frumusețe răpitoare.

Crima care a îngrozit Italia. Un român a ucis cu sânge rece un bărbat și i-a violat iubita

Cu toate acestea, aspirația sa nu este să defileze, ci să candideze pentru consiliul orașului și să fie un punct de referință pentru tinerii din zonă. De ce este atacată? Pentru că s-a născut în Turcia și a fost adoptată de o familie, un italian și o româncă ce au dorit să îi dea o șansă mai bună la viață.

„O vreme te-ai vândut partidului care urăște oameni precum părinții tăi, oameni care s-au mutat în altă parte pentru a trăi mai bine”. Fata a primit, de asemenea, comentarii de susținere de la mulți utilizatori, îndemnând-o să nu renunțe.

„Dacă aș crede că Liga este un partid rasist, nu aș fi candidat niciodată. Nu am avut niciodată această părere. După ce m-am implicat, am ajuns să cunosc o mulțime de oameni din Liga, și pot spune că nu sunt deloc rasiști. Nu am fost niciodată discriminată”, a declarat Aylin pentru publicația Affaritaliani.it.

„Când mi s-a făcut propunerea, am simțit că voi stârni ura unor oameni. Îl cunosc pe candidatul la funcția de primar și îl susțin pentru că am văzut cât bine a făcut în ultimii ani. Cu toate acestea, nu mi se pare potrivit să te năpustești în felul ăsta asupra unei fete de 20 de ani. Au înțeles greșit mesajul meu. înțelegând greșit mesajul meu. Sunt conștientă că îmi lipsește experiența , dar există o mare dorință de a face.

Nu înțeleg de ce ar trebui să fiu insultată. I-am respectat pe toți și sunt mândră de originile mele. Îmi respect și îmi iubesc familia care a fost prinsă în tot acest val de jigniri”, mai spune tânăra.