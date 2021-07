Festivalul „Vară Magică” a ajuns la cea de-a zecea ediție și va avea loc în perioada 7 iulie – 19 august, în serile de miercuri și joi, de la ora 19.30, pe scena Ateneului Român, sub genericul “Marea Muzică a lumii la București”.

“Este o plăcere și o onoare să fim parteneri principali pentru festivalul „Vară Magică” din 2021, o ediție specială care reunește fizic artiști de renume mondial și iubitorii de muzică clasică sub cupola Ateneului Român. Pandemia ne-a arătat anul trecut cât de repede se pot schimba viețile și obiceiurile noastre. Acest context dificil, de restrângere a afacerilor, evenimentelor și activităților publice, și-a pus amprenta asupra fiecăruia dintre noi. Niro Investment Group a fost alături de artiști și de evenimetele culturale în perioada dificilă din 2020 și este o reală bucurie să continuăm acest parteneriat prin susținerea unor momente artistice vibrante care promovează talentul și valorile autentice”, a declarat Zsolt Nagy, Member of the Board Niro Investment Group.

În acest an, Festivalul Internațional „Vară Magică” organizat de către Lanto Communication se desfășoară sub tema „Marea Muzică a lumii la București” și aduce pe scena mare a Ateneului artiști și soliști de renume, precum: Elena Moșuc (soprană), Elisabeth Leonskajav (pian), Alexandru Tomescu (vioară), David Lefevre (vioară), Edouard Sapey Triomphe (violoncel), Andrey Yaroshinsky (pian), Sânziana Mircea (pian) și Mădălina Pașol (pian).

De asemenea, vor susține recitaluri și formaţiile orchestrale Wave Quartet, Romanian Chamber Orchestra, Orchestra Camerata Regală, Croitoru String Virtuosi Orchesta și Ansamblul PlaCello.

În total, în cadrul acestei ediții a Festivalului “Vară Magică” vor avea loc 11 concerte extraordinare, la care publicul se va putea delecta cu lucrări de renume din repertoriul national și internațional.

Festivalul Internațional “Vară Magică” este unul dintre evenimentele culturale estivale marcante ale Europei și una dintre puținele manifestări de acest gen care aduce în prim-plan capitala României. De la debutul său, proiectul organizat de Lanto a adunat peste 120 de concerte, de calitatea cărora s-au bucurat mai mult de 80.000 de spectatori, sute de mii de ascultători ai programelor radio și telespectatori, care au urmărit transmisiunile în direct și înregistrările acestor clipe de înaltă ținută artistică.

Programul festivalului poate fi urmărit aici: https://lanto.ro

Despre Niro Investment Group

Niro Investment Group are o experienţă extinsă ca dezvoltator de afaceri, investitor, antreprenor general și manager de active. Printre proiectele dezvoltate și gestionate de NIRO Investment Group, cu o suprafață construită de peste 500.000 mp, se numară cel mai mare hub comercial din Europa de Est – Dragonul Roșu, clădiri de birouri, proiecte rezidențiale, restaurante și hoteluri celebre, așa cum este cladirea istorică Grand Hotel du Boulevard.

În 2018, compania și-a consolidat investițiile în industria ospitalității anunțând două proiecte de anvergură realizate împreună cu parteneri internaționali de prestigiu: redeschiderea Grand Hotel du Boulevard, clădire simbol a Bucureștiului, sub marca internațională de lux Corinthia și construcția unui nou hotel premium în București, situat pe blv. Expoziției care va fi deschis sub brandul internațional Swissôtel. Pentru mai multe informații despre companie, vizitați http://nirogroup.ro/