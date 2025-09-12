Festivalul Pădurilor revine la Condrița. Ediția a doua, dedicată naturii și comunității

Republica Moldova. Cea de-a doua ediție a Festivalului Pădurilor va avea loc duminică, 14 septembrie, la Reședința prezidențială din Condrița. Manifestarea este organizată sub patronajul Președintei Maia Sandu. Evenimentul se înscrie în cadrul Programului Național de Împădurire, lansat în 2023, cel mai amplu proiect ecologic din istoria Republicii Moldova. Obiectivul programului este plantarea a circa 145 de mii de hectare de pădure pe parcursul următorului deceniu.

Șefa statului a adresat un apel către cetățeni să se alăture evenimentului și să celebreze natura și grija pentru mediu.

„Republica Moldova crește frumos atunci când alegem să investim în natură. În această primăvară, datorită efortului comun a peste 5.500 de oameni, am plantat 777 de mii de puieți. Suntem Generația Pădurii și, în doar doi ani, am reușit să împădurim peste 15 mii de hectare și nu ne vom opri aici”, a scris Maia Sandu pe Facebook.

Între orele 11:00 și 20:00, vizitatorii vor putea participa la ateliere practice, expoziții interactive, discuții tematice, zone de relaxare și un târg cu produse ecologice. Atmosfera va fi animată de ansambluri folclorice din diferite regiuni ale țării. Seara se va încheia cu recitalul trupei Vali Boghean Band. Pe scenă vor mai urca Cristofor Aldea-Teodorovici Project, ansamblurile „Moștenitorii”, „Prutenii”, „Kolai Sesleri”, „Ștefan Vodă”, dar și artiștii Maria Onica și DJ Petru Vinari.

Accesul la festival este gratuit, inclusiv la activități, singura excepție fiind produsele disponibile la târg. Cei care nu vor putea ajunge la Condrița au posibilitatea să contribuie la campania de împădurire prin achiziționarea unor bilete simbolice pentru puieți, disponibile pe platforma iTicket. Pentru a preveni aglomerația, va fi pus la dispoziție transport din Chișinău pe parcursul întregii zile.

Evenimentul este coordonat de Ministerul Mediului, în parteneriat cu Asociația Jurnaliștilor de Mediu/Ecopresa, Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în Domeniul Mediului, Aparatul Președintei Republicii Moldova, Ministerul Afacerilor Interne, EcoLocal și Lafarge Moldova, cu sprijinul Sloveniei.