Festivalul de muzică al anilor ’90, I Love 90’s Festival, revine în Club One. Trupe legendare urcă pe scenă

Festivalul este organizat de Club One în colaborare cu Kompas Events și promite o atmosferă pe gustul iubitorilor de nostalgie și muzică live.

Scena va găzdui nume importante internaționale ale muzicii anilor 90 precum: Daisy Dee – Technotronic unde amintim hitul Pump Up The Jam, Milli Vanilli cu al său hit Girl You Know It’ s True, Real McCoy cu Another Night și NANA cu LONELY. Pentru că nu se putea desfășura acest festival și fără o amprentă a muzicii românești din acele vremuri, alături de artiștii menționați mai sus, vor urca pe scenă și cei din trupa L.A.

Biletele sunt puse la vânzare pe IaBilet la prețul:

Standard / Acces General Presale – 150 lei – SOLD OUT

Standard 2 / Acces General Presale – 170 lei

Standard / Acces General Presale – 200 lei – în ziua evenimentului și la locație

Pentru că organizatori susțin distracția și prietenia, vin în ajutorul grupurilor cu o promoție pe care o găsiți pe Iabilet.ro, promoție de 3 bilete + 1 bilet gratis.

La prețurile biletelor afișate mai sus se adaugă comisionul de procesare a vendorului iabilet.ro.

Biletele se găsesc în format electronic pe www.iabilet.ro și în magazinele Flanco, Muzica și pe terminalele Selfpay. Online, puteți plăti cu cardul, Paypal, carduri de tichete culturale Sodexo și Edenred, pe factura la Vodafone sau Orange sau ramburs prin Fan Courier oriunde în țară. La prețul tuturor biletelor se adaugă comisionul de emitere bilete al agenției de ticketing.

Banii pentru biletele achiziționate se pot restitui doar in cazul în care evenimentul se anulează sau se amână.



Intrarea la eveniment se face în baza regulamentului organizatorului.

Mai multe detalii puteți găsi pe pagina de Facebook: I Love 90’ s Festival edition II. (P)