Politica Ferma de troli a lui Geoană. Cele mai tari declarații







O avalanșă de acuzații a început miercuri la adresa lui Mircea Geoană, din partea contracandidaților la alegerile prezidențiale. În timp ce Elena Lasconi îl acuză pe fostul secretar adjunct al NATO că ar avea legături cu Tal Hanan, un fost membru al forțelor speciale israeliene, implicat într-o vastă rețea de influențare politică și manipulare informațional, Marcel Ciolacu a susținut că o fermă de troli l-ar ajuta pe Geoană în campanie și a solicitat autorităților competente să verifice legalitatea activităților.

Mircea Geoană: Nu am nicio fermă de troli

Mircea Geoană, candidat independent la alegerile prezidențiale, a afirmat miercuri, într-o intervenție la Digi24, că nu are nicio legătură cu consultantul israelian Tal Hanan și că nu folosește ferme de troli sau servicii similare în campania sa. Geoană a susținut că oamenii de afaceri care l-au sprijinit financiar în campanie au fost supuși presiunilor și verificărilor din partea unor instituții de stat. El i-a acuzat pe Sebastian Ghiță și pe Marcel Ciolacu de orchestrarea unei campanii de discreditare împotriva sa, pe care o consideră menită să faciliteze intrarea lui George Simion în turul doi al alegerilor prezidențiale.

„Nu am nici un contract de acest gen și asta mă duce cu gândul la declarația halucinantă a lui Marcel Ciolacu că undeva în București există o fermă de troli care lucrează în folosul meu. E o minciună, o dezinformare și e parte dintr-o acțiune de discreditare. Nu am nici o fermă de troli”, a declarat Mircea Geoană.

Şeful AEP a început investigațiile

Președintele AEP, Toni Greblă, a anunțat că a luat deja legătura cu alte instituții relevante, cum ar fi Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Autoritatea pentru Digitalizare și Serviciul Român de Informații (SRI), pentru a investiga potențialele practici ilegale de promovare a unor candidați în mediul online. Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Bogdan Ivan, a precizat că au fost primite cereri din partea unor persoane fizice și că aceste solicitări au fost transmise către platformele Meta și TikTok pentru a verifica existența unor conturi false care ar putea favoriza anumiți candidați.

Premierul Marcel Ciolacu a afirmat că în București, într-o clădire rezidențială, ar funcționa o fermă de troli care ar desfășura activități în sprijinul candidatului Mircea Geoană. Acesta a solicitat ca instituțiile de stat să verifice legalitatea activității fermei respective și a menționat că a sesizat Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) pentru a investiga.

La rândul său, Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a declarat că nu este încă informat cu privire la acest subiect, dar că va căuta să se documenteze în legătură cu posibilele activități ale fermei de troli. Toni Greblă a adăugat că, deși AEP nu a primit nicio solicitare oficială referitoare la această fermă, instituția monitorizează îndeaproape cheltuielile din campania electorală ale fiecărui competitor politic, pentru a se asigura că acestea respectă legislația în vigoare.

„Nu am primit nicio solicitare oficială cu privire la activitatea unei ferme de boţi sau ceva similar, am văzut ceea ce se discută în spaţiul public în ultimele ore. AEP are atribuţii în cee ace priveşte desfşurarea campaniei electorale, în cazul de faţă, eventual în privinţa cheltuielilor efectuate de competitorii politici pentru a-şi promova în variate forme programul politic”, a spus Toni Greblă, la Digi24.

AEP a luat deja legătura cu alte instituții pentru a lămuri situația

Preşedintele AEP anunţă că a luat legătura deja cu alte instituţii care sunt implicate şi ele în combaterea unor asemenea practici.

„Aşteptăm mai multe informaţii cu privire la ceea ce şi unde se pot întâmpla astfel de lucruri şi vom verifica, în ceea ce priveşte AEP, în special cheltuielile făcute de competorii politici. Pentru a verifica activitatea pe care competitorii politici o desfăşoară în campaniile electoral există o competiţie partajată, mă refer în primul rând la birourile electorale, pe diverse trepte de ierarhizare a acestora, de asemenea, activităţi similare poate să desfăşoare Ministerul de Interne, Autoritatea pentru Digitalizarea României, servicii specializate ale SRI, dacă există suspiciuni că acestea afectează siguranţa naţională”, a explicat el.

Greblă a menţionat că nu are detalii în legătură cu aceste presupuse activităţi, iar când vor afla mai multe date, o să înceapă fiecare pe competenţele pe care le au asemenea verificări pentru a vedea dacă se respectă legea privind campania electorală.

Conexiunea cu Tal Hanan, al doilea scandal în care e implicat Mircea Geoană

„De ce v-aţi întâlnit recent cu Tal Hanan, recunoscut şi sub numele de Jorge? Pentru cei care nu ştiu cine este Tal Hanan, este un individ care coordonează o echipă foarte mare de hackeri, ferme de troli, de dezinformare, un individ care a manipulat alegerile din peste 30 de ţări din lume”, l-a întrebat Elena Lasconi, marţi seară, pe Mircea Geoană, în dezbaterea electorală organizată de Antena 3.

După dezbatere,Elena Lasconi a revenit cu o postare pe Facebook în care a abordat din nou acest subiect, însoțind mesajul cu fotografii realizate în fața sediului Institutului Aspen din București, instituție la care Mircea Geoană ocupă funcția de președinte fondator.

„Omul cu care Mircea Geoană susţine că nu s-a întâlnit este Tal Hanan, alias Jorge, deconspirat în urma unei investigaţii jurnalistice internaţionale ca fiind în spatele unor operaţiuni de manipulare a alegerilor în zeci de state din lume, prin intermediul fake news, a fermelor de troli şi operaţiuni în social media menite să decredibilizeze candidaţi. Tal Hanan este israelian, fost membru al forţelor speciale israeliene”, a scris Elena Lasconi.

Replica lui Mircea Geoană

Candidatul independent la Președinție, Mircea Geoană, a declarat marți seară că nu are cunoștință despre cine este Tal Hanan, persoana despre care președintele USR, Elena Lasconi, afirmă că s-ar fi întâlnit recent cu el.

„De unde Dumnezeule mare? Nu l-am întâlnit în viaţa mea pe acest om. Cine e omul ăsta? Doamna Lasconi vă rog eu foarte mult, cine vă bagă prostiile astea în cap? Cine e omul ăsta? Nu l-am văzut în viaţa mea, nu l-am întâlnit niciodată în viaţa mea. Iar faptul că mă duc la Institutul Aspen, mă duc foarte des pentru că eu l-am fondat şi am antrenat 2.500 de tineri din această ţară, ceea ce dumneavoastră nu o să faceţi niciodată”.

Geoană consideră că tacticile folosite de Elena Lasconi sunt inacceptabile.

„Dacă doamna Lasconi se mai lasă fie intoxicată, fie atât de disperată încât să apeleze la astfel de metode absolut de neacceptat... Vă rog foarte mult, încercaţi să înţelegeţi că pentru a candida la Preşedinţia României este nevoie de o anumită ţinută, inclusiv morală, doamna Lasconi”, a mai declarat Geoană.

Echipa de campanie a lui Mircea Geoană a răspuns miercuri acuzațiilor aduse de contracandidata USR Elena Lasconi, care susținea că acesta ar fi avut o întâlnire cu Tal Hanan, implicat în manipularea alegerilor din mai multe țări. Reprezentanții lui Geoană au declarat că Lasconi "a fost indusă în eroare și a răspândit fără discernământ o informație falsă".