Incendiul de la Ferma Dacilor. Declarația copilului care a scăpat din infernul flăcărilor

Băiatul care a supraviețuit focului violent de la Ferma Dacilor a fost audiat se anchetatori. De pe patul de spital, acesta a povestit cum a reușit să scape din infern. De asemenea, adolescentul le-a spus anchetatorilor și ce s-a întâmplat în seara fatidică.

Incendiul de la Ferma Dacilor. Mărturia copilului care a supraviețuit focului violent

Mărturia adolescentului face parte din referatul de propunere a arestării preventive a lui Cornel Dinicu, patronul de facto de la Ferma Dacilor. Băiatul se află în continuare internat la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Grigore Alexandrescu București.

„ Îmi amintesc că era ora 04.50 când dormeam cu fratele geamăn E** L*** în camera 19. Prima cameră de sus (15) erau P**** cu V*****, după camerele 16, 17 erau A*** cu A***, prietenii fiului lui Cornel. În camera 20 erau părinții mei. Precizez că toți eram la etaj cazați, din toți doar eu și mama mea am scăpat. Toate camerele erau cu ieșire în hol. La ora 04.50 fratele meu a mers la toaletă și mi-a spus că a simțit miros de fum în cameră. M-am trezit și eu și m-am uitat la ceas era 04.50, fratele meu a deschis ușa, moment în care a intrat un fum puternic din hol. Fratele meu a început să țipe foarte tare, s-au trezit toți, chiar și cei de la parter. Fratele meu doar țipa. Eu am observat doar fum pe hol fără a vedea foc.

După strigătele fratelui meu s-a trezit și tatăl meu care a scos-o pe mama afară, iar eu m-am dus în cameră și am luat telefonul. Nu puteam respira deloc, era fumul foarte dens, m-am lăsat jos pentru a putea respira puțin, iar L*** mi-a zis ce să facem, eu i-am răspuns că trebuie să ieșim afară. ”,a povestit copilul la audieri.

Filmul infernului

În declarațiile făcute, copilul a povestit că a încercat inclusiv să sune la 112, însă apelul a fost închis după câteva secunde. De asemenea, acesta a explicat că în momentul în care pompierii au ajuns la fața locului, pensiunea ardea într-o proporție destul de mare. Mai mult, adolescentul a susținut că flăcările nu au ajuns la camerele unde turiștii erau cazați, ci doar în zona restaurantului.

„În momentele următoare l-am auzit pe tatăl meu care țipa de neputință. I-am auzit pe P**** și V***** care țipau de durere. I-am recunoscut deoarece erau voci de copii.Eu am deschis ușa și eu am ieșit. L*** trebuia să fie în spatele meu și nu știu de ce nu a ieșit cu mine. Pe hol era un fum foarte dens, m-am împiedicat de o persoană, cred că atunci m-am ars la mâini. Bănuiesc că focul s-a pornit de la etajul unde mă aflam, pentru că la parter nu era fum, iar persoanele cazate la parter au avut timp să se îmbrace și să iasă afară. Am căzut de la etajul 1 pe scări, iar jos în afara pensiunii se afla mama mea.

Flăcările nu ajunseseră la camerele unde am fost cazați. Eu am mers spre deal, spre cort, când am ieșit afară moment în care m-am întâlnit cu patronul Cornel Dinicu, care încerca să stingă focul. Toți erau speriați. Până la ajungerea pompierilor ferma ardea aproximativ jumătate. Pompierii au ajuns la 40 minute din momentul în care am simțit fumul.

Precizez că în timp ce mă aflam în cameră am sunat la 112 pentru 5-6 secunde, fără să răspundă cineva. Precizez că aveam o problemă la displayul telefonului. Când am ieșit afară ardea etajul, parterul nefiind afectat de flăcări. ”, arată mărturia acestuia.

Ferma Dacilor. Senzorii de fum nu s-au declanșat

Pas cu pas, băiatul a povestit ce s-a întâmplat cu doar câteva ore înainte de incendiu. El a precizat că televizorul de la mansardă se încingea, motiv pentru care angajații pensiunii le-au spus copiilor care îl utilizau să îl oprească pentru a se răci. De asemenea, acesta a menționat că nimeni nu a consumat alcool în incinta respectivă.

Un detaliu care complică ancheta are legătură cu prezența senzorilor de fum. Adolescentul a specificat că aceștia nu s-au declanșat, cu toate că erau poziționați pe holurile unității de cazare.

„Cât am stat în ambulanță, focul nu ajunsese la camere era doar fum. Apoi am văzut că la intrarea în restaurant era foc, apoi am plecat cu ambulanța. Consider că focul a plecat de la mansardă, respectiv din livingul unde era televizorul, în acea cameră fiind cel mai mult fum.

Știam că televizorul se încingea destul de des, iar un angajat al fermei le-a spus copiilor să închidă televizorul pentru a se mai răci. Eu am mers la culcare la 23.30, rămânând în living copiii care se jucau la televizor. Nu se fuma în toată zona de cazare de la mansardă și nici alcool nu s-a consumat.

Pe holul de la mansardă am observat senzori de fum (3) care nu s-au declanșat. Persoanele cazate care au ajuns la ora 04.30, moment în care nu se declanșase incendiul, au venit cu o mașină cu șofer pe care nu-l cunosc și nu știu ce a făcut mai departe acest șofer. Din discuțiile purtate cu prietenul meu Cornel Dinicu nu au rezultat date ca fiind în vreo stare conflictuală cu cineva”, arată declarația minorului.

Aflat în continuare în arest, Cornel Dinicu susține că în spatele acestui incendiu ar fi stat o mână criminală.