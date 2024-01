Ferma Dacilor, gândită ca o crescătorie de păsări. Vulpile au dat peste cap planurile patronului

Ferma Dacilor ar fi fost gândită, într-o fază inițială, ca o crescătorie de păsări în condiții bio. Este ceea ce le-ar fi spus Cornel Dinicu, patronul real al pensiunii, procurorilor. El a fost arestat în contextul incendiului care a mistuit pensiunea Ferma Dacilor și care a dus la moartea a opt persoane.

Cornel Dinicu, patronul real de la pensiunea mistuită de flăcări, a declarat în fața procurorilor că i-a fost imposibil să obțină autorizația de construire. A dat vina pe birocrație și pe oamenii din cadrul primăriei și a Consiliului Județean. Pe cale de consecință, a construit fără să aibă documentațiile tehnice cerute de lege. Anterior, clădirea care adăpostea pensiunea Ferma Dacilor a avut destinație de grajd.

Dinicu a dat declarații în dosarul deschis de procurorii prahoveni după ce pensiunea a ars la finalul anului trecut. În incendiu au murit opt persoane cazate, între care și unul dintre copiii patronului.

Totodată, patronul a declarat că a luat „toate măsurile necesare pentru împiedicarea acestui dezastru”. Potrivit spuselor sale, au fost inițiate demersurile de autorizare ISU și pentru obținerea celorlalte documente necesare funcționării la Ferma Dacilor.

Omul de afaceri, aflat în închisoare, ar fi spus în fața procurorilor că și-a dorit, inițial, să construiască o fermă bio pentru creșterea păsărilor. Aceste planuri i-ar fi fost zădărnicite, însă, de animalele sălbatice din zonă. El a dat vina pe vulpi care i-ar fi mâncat în jur de 1.000 de păsări.

Pe cale de consecință, a renunțat la creșterea păsărilor și a deschis o pensiune agroturistică. Ferma Dacilor.

„De când am deschis ferma, respectiv in anul 2011, am depus documente pentru autorizare electrica, autorizare ISU am solicitat târziu după ce a fost efectuat un control de către lucrătorii de la ISU in anul 2019. În ceea ce privește autorizația electrica, arat ca ne-am racordat la curent încă din momentul în care am săpat pentru ferma respectiv branșarea curentului electric pentru funcționare, branșarea fiind efectuată de către lucrătorii de la Electrica”, ar fi declarat patronul de la Ferma Dacilor.