Fenomenul Steaua 1986 și rolul familiei Ceaușescu în istoria fotbalului românesc, în noul număr al revistei Evenimentul Istoric

Noul număr al revistei Evenimentul Istoric, ediția cu numărul 97, își continuă misiunea de a readuce în atenția publicului episoade esențiale și adesea puțin cunoscute din trecutul României. În această ediție, cititorii vor descoperi o analiză amplă dedicată fenomenului Steaua 1986, momentul care a schimbat definitiv istoria fotbalului românesc, precum și rolul decisiv – dar adesea controversat – pe care Valentin Ceaușescu l-a avut în evoluția clubului.

Un alt subiect major îl reprezintă proiectul Portul București, o inițiativă ambițioasă care ar fi putut transforma capitala într-un nod fluvial strategic, dar care nu a mai fost dusă la capăt. În paginile revistei este prezentată povestea completă a acestui plan uitat și impactul pe care l-ar fi putut avea asupra dezvoltării orașului.

În apropierea sărbătorilor pascale, ediția include și o incursiune în semnificația Sfintelor Paști, analizând rolul procesului lui Hristos în istoria creștinismului și în formarea tradițiilor care au traversat două milenii.

Aceste teme, alături de multe altele, oferă o perspectivă proaspătă asupra unor capitole definitorii ale trecutului nostru.

Și până astăzi, la 40 de ani de la cea mai mare performanță a unei echipe de club românești, persistă numeroase necunoscute despre modul în care Steaua București reușea să aducă în vitrina cu trofee din Ghencea faimoasa Cupă a Campionilor. „Epopeea Steaua 1986” are personaje văzute și nevăzute, celebre atât unele cât și celelate.

Care a fost relația lui Nicolae Ceaușescu cu fotbalul românesc? Care era atmosfera de la Steaua la începutul anilor ’80? Ce rol a avut Valentin Ceaușescu în nașterea fenomenului Steaua 1986?

De-a lungul istoriei, canalele navigabile au reprezentat instrumente esențiale de integrare economică, control strategic și afirmare politică. Primele proiecte de canale navigabile în spațiul românesc apar în epoca modernă timpurie, în contextul intensificării comerțului și al competiției pentru controlul gurilor Dunării. Puțini știu, însă, că încă din prima jumătate a secolului al XIX-lea au fost formulate şi primele idei de a lega Bucureștiul de Dunăre, prin lucrări de regularizare a unora dintre râurile din apropierea Capitalei.

Cine a fost inițiatorul proiectului de creare a Portului București? Ce rol ar fi avut acest proiect și de ce a fost totuși amânat? Cum au evoluat lucrările Canalului Navigabil Dunăre–Marea Neagră? Câte șanse sunt astăzi ca Portul București să devină realitate?

În anul 1990, creștinii ortodocși, catolici și evreii au celebrat Paștile în aceeași zi. În 2014, catolicii și ortodocșii au celebrat Paștile pe 20 aprilie. În anul 2025, catolicii și ortodocșii creștini au celebrat Paștile tot pe 20 aprilie. În 2026, catolicii celebrează această sărbătoare pe 5 aprilie, iar ortodocșii pe 12 aprilie 2026.

Dar oare care este originea sărbătorii? Sub ce forme se celebrează? Ce rol au avut Procesul, Patimile și Răstignirea Mântuitorului Hristos asupra sărbătorii de care ne vom bucura în luna aprilie a anului 2026?

