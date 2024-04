Social Fenomenul Deepfake, la un alt nivel. Cum a ajuns să fie folosit pentru manipulare







Există un videoclip care circulă în prezent pe rețelele de socializare chinezești și care a devenit viral, deoarece demonstrează cât de simplu este să folosești tehnologia deepfake, care este alimentată de inteligența artificială, pentru a te transforma în aproape oricine pe internet.

Fenomenul Deepfake, ajuns la un nou nivel

Filtrele de aplicații și tehnologia deepfake există de ceva timp; cu toate acestea, introducerea inteligenței artificiale le-a adus la un nivel cu totul nou, unul care face aproape imposibilă determinarea a ceea ce este autentic și veridic pe internet. Să luăm ca exemplu acest videoclip care a fost distribuit recent de un inginer chinez. În el, acesta demonstrează cât de simplu îi este să se dea drept o tânără atractivă. Singurul lucru pe care trebuie să îl facă este să își pună o perucă, să activeze un software, iar inteligența artificială se va ocupa de tot restul.

Poate reda imaginea oricărei persoane

Aceasta este capabilă să înlocuiască fața bărbatului cu cea a unei femei frumoase, dar, în afară de asta, este capabilă să imite toate acțiunile bărbatului, cum ar fi să mănânce cu bețișoarele, să-și ciupească propria față și să vorbească cu mișcarea corespunzătoare a gurii.

Datorită faptului că demonstrează cât de simplu este pentru cineva să imite o altă persoană, videoclipul este atât impresionant, cât și terifiant, în același timp. În ciuda faptului că inginerul de software recunoaște că acesta are unele neajunsuri, mie, unul, îmi este greu să găsesc vreo problemă în el. Câțiva utilizatori mi-au atras atenția că, deși chipul său este transformat în cel al unei femei tinere, mâinile sale nu sunt atât de delicate sau subțiri pe cât ar trebui să fie. Cu toate acestea, nu am acordat nicio atenție acestui aspect particular al transformării.

Fenomenul Deepfake, alimentat de Inteligența Artificială

Un utilizator de pe Twitter a comentat videoclipul, întrebând: „Cine va avea curajul să își creadă ochii în cursul viitorului?”.

Deși bărbatul, inginer de software a explicat că mai sunt încă unele detalii care trebuie perfecționate, cum ar fi mișcările globilor oculari, este evident că tehnologia deepfake a avansat enorm ca urmare a dezvoltării tehnicilor de inteligență artificială.