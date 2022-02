Zona din România în care nenorocirile se țin lanț. Parcă sunt blestemați. Violențe peste violențe

Primarul localității spune că astfel de scene au loc din ce în ce mai des în localitate şi cere sprijinul Poliţiei pentru a calma spiritele.

Primarul cere ajutorul Poliţiei

„Dragi glodenari, vă vorbește Chiran, primarul localității Glodeni. Am jurat de două pe Biblie și pe Constituția României că voi respecta legile țării. Am promis că nu voi sta la masă cu îmbuibații și delicvenții care roiesc în localitatea noastră. Am promis că nu voi semna niciodată pactul cu diavolul.

Vreau să rămân primarul oamenilor cinstiți, harnici și educați. Am obligația să ajut și să îndrum oamenii, am obligația să le asigur securitatea și un mediu înconjurător curat oamenilor, am obligația să veghez la buna funcționare a instituțiilor statului, de la nivel local.

În ultima vreme, fenomenul infracțional mă îngrijorează și nu pot rămâne pasiv, când securitatea copiilor, adulților și a vârstnicilor este pusă în pericol.

Camerele de supraveghere au surprins un incident, de tip reglare de conturi. Un autoturism cu numărul de înmatriculare DB DNS, ajunge în centrul localității, întoarce, după care un individ neidentificat ( fiind protejat de un fes) aleargă amenințător către mașină. Șoferul autoturismului oprește, deschide geamul portierei și aplică un jet de sprai paralizant în ochi. După care mașina demarează în trombă.

Ce a urmat rămâne dumneavoastră să judecați. Incinta Monumentului Eroilor, simbolul eroismului înaintașilor noștri, a fost pângărită și tapetată cu gunoaie menajere, de persoane neidentificate, fiind camuflate de fesuri și glugi

PS. Voi merge în audiență la domnul Comandant al IPJ Dâmbovița. Cetățenii trebuie să beneficieze de securitate, indiferent din partea cui vine amenințarea”, a scris primarul comunei Glodeni, Gigi Chiran pe contul de Facebook.