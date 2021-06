Femeile din viața lui Bodi se încaieră în public, și asta după ce blonda a făcut nou declarații incendiare la adresa celui care i-a fost, vremelnic, soț. „Nu cred că mai există o șansă sau vreo șansă vreodată de împăcare cu această persoană, din niciun punct de vedere”, a fost una din replicile acide date de Bianca Drăgușanu, aseară, la XtraNight Show. Bianca a acordat un interviu în exclusivitate în care a vorbit direct și fără menajamente, despre Bodi.

Ea susține că întâlnirile pe care le-a avut cu fostul soț au fost la inițiativa lui sau întâmplătoare.

„Mă implora să stau de vorbă cu el”, a mai explicat Bianca. Declarațiile ei însă au scos-o din minți pe Iulia Sălăjan, și ea fostă nevastă a lui Bodi. Bianca și Iulia au fost cele mai bune prietene, pentru o vreme. Ele locuiesc în vecinătate și mult timp au postat pe rețelele sociale fragmente din ieșirile lor împreună cu fetițele.

La un moment dat, când Bodi era în arest la domiciliu, s-a rupt lanțul de iubire. Cele două nu au mai petrecut timp împreună. Și, dintr-o dată, Iulia Sălăgean sare la gâtul Biancăi.

Cum se încaieră femeile din viața lui Alex Bodi

„Pentru mine nu mai există, ea suferă de telenovele, manipulează tot felul de situații oameni ca să creeze tot felul de telenovele de tip dramă și să iasă victimă. Chestia e că știu cum îl închide, are un contact din Turcia și îi dă comandă la acel tip. E printr-un hack prin care strângi foarte multe report-uri și Instagramul îți închide contul. (…)

Am fost de față când i-a închis Instagramul de trei ori și lui Alex și am și dovezi, prima dată când mi s-a închis mie contul de Instagram mi-a fost închis și mie și lui Alex.”, a spus Iulia Sălăgean în emisiunea lui Dan Capatos.

Iar Iulia Sălăgean nu se oprește aici cu atacul. Fosta soție a lui Bodi afirmă că știe cel mai bine cum „lucrează” Bianca Drăgușanu atunci când se supără pe cineva. În plus, susține că Bianca își cumpără urmăritorii în mediul online ca să-și crească contul. „Eu nu știu dacă ei i-ar conveni să-i cumpere cineva Instagramul definitiv mai ales că ea cumpără și urmăritori.

Am fost de față la unele chestii și știu cum lucrează ea când nu suportă pe cineva, ea are un contact și închide conturi, chiar și la o fostă prietenă i l-a închis. Suferă mult de ea, știu că ea le închide. Penibilă. Eu nu înțeleg o chestie, dacă tu spui că ești fericită, împlinită, la ce mai creezi astfel de ocazii, ea știe foarte bine că are o bubiță”, a mai spus, enervată, Iulia Sălăgean.

