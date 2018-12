O femeie A NĂSCUT un băieţel cu ȘTREANGUL DE GÂT

O femeie din India a dat naştere unui copil viu în timp ce se spânzura, a declarat vineri poliţia, citată de AFP. Sosite la fața locului, autoritățile nu și-au dat seama inițial că aceasta născuse.





Bebelușul a fost descoperit joi de poliţie. Pruncul era ţinut de cordonul ombilical al mamei, chiar deasupra solului, în oraşul Katni (statul Madhya Pradesh, centrul ţării), în timp ce corpul mamei sale atârna de o scândură. Alertată de un telefon al soţului femeii, poliţia sosită la faţa locului nu şi-a dat seama în primă instanță că femeia tocmai născuse, însă, în cele din urmă, o poliţistă a remarcat băiețelul între picioarele femeii decedate. "Era în viaţă. L-am curăţat, l-am învelit într-o pătură şi am aşteptat sa ajungă medicii", a declarat Kavita Sahni, poliţista care a făcut descoperirea. "Mă bucur ca am salvat viaţa copilului, însă, din păcate, femeia a murit", a adăugat ea. Aflat sub observaţie la un spital public din oraş, copilul se află acum în stare stabilă. Poliţia investighează motivele care ar fi putut-o determina pe femeie să-şi pună capăt zilelor. "Atunci când s-a spânzurat s-au eliberat atât de mulţi hormoni de stres, încât a născut rapid. A împins copilul afară în timp ce era în viaţă", a explicat Anshu Jindal, o ginecoloagă şi obstetriciană indiană. ''Nu poţi naşte când eşti mort. Trebuie ca sângele să circule", a adăugat ea.

Suicidul face ravagii în rândul femeilor indiene, care reprezintă 36% dintre femeile suicidare din întreaga lume, potrivit unui recent studiu ştiinţific publicat în revista medicală The Lancet. Printre factorii invocaţi pentru a explica această rată anormal de mare, cercetătorii citează căsătoriile timpurii şi aranjate, naşterile la vârste mici, statutul social precar şi violenţa domestică.

Potrivit datelor guvernamentale, 133.000 de indieni s-au sinucis în 2016, însă publicaţia plasează numărul acestora mult mai sus, la aproximativ 237.000.

