O femeie era milionară și nu știa. A aflat după câteva luni că a câștigat la loto

Deborah Burgess, 56 de ani, a spus că a fost „minunat” să își poată ajuta cea mai bună prietenă, Louise Smith, prin a-i vinde Peugeot-ul 2008 cu o singură liră sterlină.

Burgess, din Leicestershire, era „milionară de câteva luni, dar nu știa” după ce a suferit de anemie cronică în august.

După ce a fost tratată la spital, a plecat în vacanță să se refacă.

O britanică și-a vândut mașina cu o liră după ce a aflat că a câștigat la loto

Când a verificat în sfârșit biletele ei de la Loteria Națională în octombrie, și-a dat seama că a câștigat. La început a crezut că mesajul de la Loteria Națională ar putea fi o înșelătorie, până când i s-a confirmat și i s-au plătit câștigurile.

Burgess a nimerit cinci numere plus numărul bonus la extragerea loteriei. Numerele ei câștigătoare au fost alese printr-o combinație de zile de naștere, ani de naștere și un număr aleatoriu.

Ea a spus:„Mi-am cumpărat o mașină nouă. Nu e nou-nouță, dar e un Hyundai frumos. Nu aveam de gând să îmi vând mașina, dar prietena mea voia să mi-o cumpere. Voia să îmi plătească prețul corect, dar din cauza câștigului i-am vândut-o cu doar o liră”.

A câștigat un milion de lire sterline la loto, dar a aflat după câteva luni

În august, Burgess a cumpărat o serie de bilete de loterie online, prin aplicația Loteriei Naționale, dintre care unul a fost câștigător pe 19 august. Din cauza bolii și a vacanței ulterioare în Corfu, nu și-a verificat emailurile timp de luni de zile.

Burgess a spus: „Am reușit în sfârșit să mă pun la zi cu lucrurile după câteva luni grele și îmi verificam emailurile acasă – erau atât de multe după ce nu am intrat online o perioadă. Am avut șocul vieții mele când mi-am verificat contul”.

Pe lângă planificarea unei călătorii în Hawaii cu familia, pentru a înota cu delfinii, Burgess va transforma un dormitor într-o baie pentru mama ei în vârstă, Patricia, și va monta garduri noi în grădină după ce furtunile recente le-au dărâmat pe cele vechi, potrivit BBC.