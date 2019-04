Este incredibil ce a găsit un medic în ochiul unei femei. Video în articol

Femeia de 28 de ani scotea buruieni la mormântul unei rude decedate când ceva i-a intrat în ochii. La început a crezut că este praf deoarece bătea vântul, dar n-a fost asta. Dr. Hong Chi Ting de la Spitalul Universitar Fooyin a declarat pentru BBC că a fost șocat când a scos patru insectele vii din ochiul femeii.





Descoperirea l-a șocat și pe medicul tinerei de 29 de ani pe nume He, care a descris incidentul ca „primul caz” de acest fel din lume. Din fericire, acesta a reușit să extragă toate albinele din canalul lacrimal al femeii. Spre surprinderea întregului personal al Spitalul Universitar Fooyin, insectele încă trăiau.

Peste noapte femeii i s-a umflat ochiul și a început să simtă o durere ascuțită sub pleoapă. Faptul că nu s-a scărpinat la nivelul ochiului i-a salvat vederea lui He. Albinele din specia Halictidae sunt răspândite peste tot prin lume. Nu sunt agresive și împung numai dacă sunt atinse. Albinele Halictidae, sunt atrase de transpirație, de asemenea, beau lacrimi pentru conținutul ridicat de proteine, potrivit unui studiu realizat de Societatea Entomologică Kansas.

Dr. Hong, profesor de oftalmologie a spus pentru BBC_ "Am apucat piciorul și am scos-o foarte încet, apoi am văzut altă insectă și alta și alta, toate în viață". "Aceste albine, de obicei, nu atacă oamenii, ci le place să bea transpirația, de unde și numele lor", a spus el. Dr. Hong a adăugat că doamna a fost "norocoasă" că nu și-a frecat ochii în timp ce albinele erau înăuntru. "Purta lentile de contact. Dacă ar fi supărat albinele produceau venin şi ar fi putut orbi".

Schimbare MAJORA pentru pensionari! Ce se intampla cu cei care au venituri externe

Pagina 1 din 1