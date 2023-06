Femeia în vârstă de 123 de ani care este virgină și își caută soț. Anunțul ei a făcut înconjurul lumii. Video

Theresia Nyirakajumba este femeia în vârstă de 123 de ani care este încă virgină. Ea încă speră că își poate găsi un soț alături de care să își petreacă ultimii ani din viață. Femeia din Rwanda a mărturisit că nu a fost căsătorită niciodată și că nu are nici copii. Theresia a povestit că nu a iubit niciodată pe nimeni și din acest motiv nu a putut să fie într-o relație cu niciun bărbat.

„Toată viața mea, nu am avut niciodată un soț. Am 123 de ani, este adevărat că sunt virgină. Dacă aș fi avut un soț, poate că aș fi avut niște copii. Nu am dezvoltat niciodată sentimente pentru niciun bărbat. Nu am vrut să mă angajez într-o relație cu bărbații, aveam o teamă puternică de bărbați, iar asta m-a împiedicat de la orice potențială relație”, a povestit Theresia.

De ce nu s-a căsătorit niciodată Theresia Nyirakajumba

Femeia din Rwanda a mai adăugat că timp de 123 a trăit cu „ o dorință neîmplinită și cu o speranță deviantă”. Theresia a sperat până acum că va apărea un bărbat în viața ei alături de care să formeze un cuplu. Ea a explicat că i-a fost destul de greu să aibă o relație și din cauza culturii sale. Theresia a povestit că în cultura ei îi este interzis să interacțiuneze cu bărbați sau să fie singură în prezența lor. Mai mult decât atât, ea i-a cerut jurnalistului căruia i-a dat interviul să îi aducă un partener. Anunțul femeii a făcut înconjurul lumii.

„În momentul de față, poți să mă ajuți și să-mi aduci un bărbat. Când eram tânără, nu am vrut să mă asociez cu bărbați și asta m-a împiedicat de la orice potențială relație. Nu am dezvoltat niciodată dragostea pentru niciun bărbat. În cultura mea, fetele nu aveau voie să fie singure cu un bărbat. Acest principiu a fost modul meu de viață. Am ales să trăiesc singură, chiar și atunci când părinții și familia mea mi-au cerut să accept un bărbat și să mă căsătoresc”, a spus Nyirakajumba.