Anna Lesko a dezvăluit la ce vârstă și-a pierdut virginitatea. Cine a fost primul bărbat din viața cântăreței

Anna Lesko se numără printre cele mai cunoscute artiste din România. Cântăreața originară din Republica Moldova și-a construit o carieră muzicală de succes în ultimii 20 de ani, perioadă în care a lansat o mulțime de piese și albume. Chiar dacă a lipsit o bună perioadă de timp din lumina reflectoarelor, fanii artistei au putut să o vadă pe Anna Lesko în emisiunea „Ferma” de la ProTV, unde a participat.

Aparițiile în diferite emisiuni au fost apreciate de fanii artistei, care s-au bucurat să o revadă pe cântăreață. Anna Lesko a ajuns la vârsta de 44 de ani și pe lângă faptul că are o carieră de succes, are și o viață personală de invidiat. Artista are un fiu pe nume Adam cu care petrece foarte mult timp. Nu se cunosc foarte multe detalii privind venirea cântăreței în România, dar Anna Lesko a dezvăluit că și-a pierdut virginitatea la scurt timp de când a ajuns în țara noastră.

La ce vârstă și-a pierdut Anna Lesko virginitatea

Anna Lesko a dat, în urmă cu mai mult timp, un interviu în care a vorbit despre unele dintre cele mai importante momente din adolescența sa. Artista a dezvăluit că primul sărut a fost la vârsta de 16 ani. „Mi-am pierdut virginitatea la 18 ani… aproape 18. Primul sărut a fost la 16 ani.”, a spus Anna Lesko. Dezvăluirile despre viața intimă a artistei nu s-au oprit aici. Cântăreața a mai adăugat că ea a fost cea care a stat deasupra partenerului ei în timpul actului sexual, potrivit Click.ro.

Artista a devenit destul de cunoscută în România nu doar pentru talentul ei, ci și pentru relația pe care a avut-o cu Irinel Columbeanu. Cei doi s-au întâlnit în anul 1996, când Anna Lesko avea doar 17 ani, la un hotel de lux din Mamaia. Fostul om de afaceri a fost împreună cu cântăreața până în anul 2004, când a cunoscut-o pe Monica Gabor, cu care s-a și căsătorit.