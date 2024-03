Monden Femeia cu „cele mai mari buze din lume” își face șase intervenții chirurgicale zilnic







Cu toții alergăm după standarde de frumusețe nerealiste, dar există și femeia care merge până la capăt.

Andrea Ivanova, femeia care susține că are „cele mai mari buze din lume” după ce a cheltuit 20.000 de lire sterline pentru ele, și-a făcut șase proceduri într-o singură zi, ca „experiment”. Medicul obișnuit a refuzat să efectueze procedurile pe tânăra de 26 de ani.

Ea spune că cele șase proceduri i-au provocat mai multă „durere” decât de obicei după filler, dar că va fi „bine în câteva zile”. Andreei îi place aspectul ei, dar vrea mai multe schimbări „fără pauză”.

Din cauza aspectului său extrem, influencerul social media se „luptă” să găsească dragostea. Ea își dorește în continuare cele mai mari buze și cei mai mari obraji din lume și mai multă muncă.

Andrea a declarat: „Medicul meu a ezitat să îmi injecteze mai mult acid hialuronic în buze, dar am insistat și nu mă voi opri. Am vrut să fac șase proceduri deodată, pentru că întotdeauna le făceam pe zone diferite ale feței în zile diferite”.

Femeia care s-a ales cu o obsesie pentru buze

„Cu toate acestea, am vrut să-mi testez corpul cu diferite injecții și cantități de filler. Acest lucru este extrem pentru că nu am făcut niciodată atât de multe injecții într-o singură zi. Nu am avut niciodată mai mult de trei pe față.”

A trebuit să găsească un medic german și să plătească 830 de lire sterline pentru șase ajustări, după ce medicul ei obișnuit a refuzat. Ea și-a făcut simultan modelarea bărbiei, mărirea, alungirea, modelarea maxilarului, mărirea buzelor și mărirea pomeților.

Andrea a spus: „Acum am dureri pe toată fața, iar maxilarul și bărbia mă dor foarte tare”. „Durerea de pomeți și senzația de tragere mă face să zâmbesc cu greu. După aceste proceduri, substanța de umplere nu s-a depus, așa că este normal”.

„Simt doar un ușor disconfort la nivelul buzelor, dar acolo am cele mai multe materiale de umplutură și injecții. Mai mult filler reduce durerea. Am probleme cu mâncatul, dar voi fi bine în câteva zile.”

Ea a adăugat: „Am avut încredere în medicul meu și sunt chirurgi esteticieni grozavi, așa că nu mi-am făcut griji în legătură cu atâtea injecții. Cu toate acestea, ei se tem că voi dezvolta necroză și voi avea nevoie de o operație la nivelul buzelor dacă voi continua”.

Este mulțumită de cum arată

Medline Plus definește necroza ca fiind moartea țesutului. Aceasta apare atunci când fluxul sanguin tisular este scăzut. Radiațiile, substanțele chimice sau rănile pot provoca acest lucru. Nimeni nu poate inversa necroza. Gangrena apare atunci când zone mari de țesut mor din cauza lipsei de sânge.

În ciuda faptului că îi „place” aspectul ei, Andrea a recunoscut că „există riscuri, cum ar fi inflamația și creșterea temperaturii corpului, mai ales cu atât de mult deodată”, dar va continua.

Ea a adăugat: „Din cauza numeroaselor ace, am umflături faciale și vânătăi, dar voi fi bine în câteva zile. Îmi place cum arăt și vreau mai mult fără pauză - îmi planific următoarea (intervenție). Nimeni nu ar trebui să se simtă jignit de aspectul cuiva - este vorba de gustul lor. Mai multe injecții într-o singură zi mă fac fericită, așa că voi continua să le fac”.

sursa: mirror.co.uk