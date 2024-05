Monden Misterioasa femeie din viața lui Miron Cozma: Are două facultăți. Când a rămas pe drumuri, am luat-o eu







După o perioadă îndelungată de expunere în media, Miron Cozma a decis să se retragă din viața publică și să adopte un profil mai discret. Și-a găsit o nouă „parteneră” și pare să trăiască o viață destul de fericită alături de ea.

Nu se știu foarte multe detalii despre femeia cu care fostul lider al minerilor din Valea Jiului își trăiește bătrânețea și pe care a găsit-o după relația tumultoasă cu Marinela Nițu.

Miron Cozma, surprins alături de femeia cu care și-a refăcut viața

Cozma și actuala sa parteneră au fost observați recent în timp ce ieșeau din locuința unde stau împreună, în nordul Capitalei. Acesta purta o ținută extrem de elegantă, fiind îmbrăcat la costum, vestă și cămașă, iar pe ochi avea o pereche de ochelari de soare.

Extrem de galant, Miron Cozma s-a dus primul la mașină și i-a deschis ușa partenerei sale, blondă, cu ochii „turcoaz”.

Ulterior, fostul lider al minerilor din Valea Jiului a urcat și el la volan și au plecat împreună, potrivit Cancan.

Cei doi sunt într-o relație de mai bine de șase ani

Miron Cozma e de șase ani într-o relație cu această femei misterioasă și tot ce se știe despre ea este că e scenarist și regizor.

Potrivit acestuia, are ochii turcoaz și deși se înțelege extrem de bine cu ea, nu o iubește, ea fiind doar „partenera” lui de viață.

„Pentru prima dată îi spun unei femei partenera mea de viață, nu iubita mea. Culmea ironiei, este o femeie modestă chiar dacă are două facultăți, regizor, scenarist, să vedeți cum cântă, e artist, a fost pe MTV. Are ochii turcoaz, 0,06 la sută matematic din populația lumii are ochii ca ai ei.

Nu a fost niciodată femeia mea, a fost căsătorită. Singurul bărbat din viața ei a fost soțul ei, de care a divorțat. Când a rămas pe drumuri, am luat-o eu. Eu nu iubesc! Repet, doar pe Dumnezeu și familia! E partenera mea de viață, atât!”, spunea Miron Cozma la emisiunea 40 de întrebări cu Denise Rifai.

De-a lungul timpului, fostul lider sindical a avut relații de iubire cu diferite femei, însă una dintre cele care a beneficiat cel mai mult de atenția presei a fost cea cu Marinela Nițu.

Cei doi au avut o relație cu năbădăi, iar totul între ei a durat doar patru ani. De atunci, Miron Cozma pare că și-a găsit în sfârșit liniștea.