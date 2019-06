INCREDIBIL. Femeia care trăgea de copila de nouă ani este PROCUROR ROMÂN în acțiune. Parchetul General s-a autosesizat

Femeia care apare în fotografii târând o fetița de nouă ani, ajutată de un polițist de la DIAS, este procuror.





Maria Pițurcă este procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova și a participat la acțiunea de preluare a unui minor de la o familie de asistenți maternali, unde se afla de mai bine de opt ani, predarea către o familie din SUA. În toate fotografiile, Maria Pițurcă se vede cum este încordată și trage cu forța de copil. Deși adevărul este mai mult decât evident, procurorul neagă că a bruscat copilul. “Nu am tras de copil, l-am atins uşor, nu am strâns-o de mâna, i-am vorbit calm. Copilul plângea, ţipa, se târa pe jos, dar am reuşit să o iau în braţe şi s-o dau tatălui. Nimeni nu m-a ajutat. Toată lumea mă acuză pe mine, dar dacă se lovea, dacă i se întâmpla ceva, cine răspundea? Părinţii adoptivi sau statul român. Cei se la Baia de Aramă nu aveau nicio calitate”, a declarat Maria Piţurcă, în cadrul unei conferințe de presă care a avut la Craiova.

Parchetul general s-a autosesizat

Cazul procurorului Pițurcă care și-a depășit în mod clar atribuțiile profesionale, prin modul cum s-a comportat, a atras atenția și Procurorului General al României. ”Procurorul general al Parchetului de pe lângă ÎCCJ a dispus efectuarea de verificări la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova privind împrejurările şi modalitatea în care procurorul respectiv a exercitat supravegherea cercetării penale în cauza mediatizată, inclusiv în ceea ce priveşte coordonarea activităţii de efectuare a percheziţiei domiciliare din 21 iunie 2019", se arată într-un comunicat al Ministerului Public.

