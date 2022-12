Femeia care l-a traumatizat pe Cătălin Scărlătescu: „Eram și eu copil amărât”

Cătălin Scărlătescu este unul dintre cei mai îndrăgiți bucătări de la noi din țară și are toată susținerea iubitei sale, Doina Teodoru. Cu toate astea, el a povestit că cea mai mare traumă a vieții lui a fost din cauza unei femei. După acest epispod, juratul de la „Chefi la cuțite” nu a mai gătit niciodată un desert foarte simplu.

Cătălin Scărlătescu a mărturisit că și-a dorit să devină un bucătar faimos încă din tinerețe, dar că drumul său nu a fost ușor. Acesta a mai povestit că nu mai gătește clătite din cauza unei femei din trecutul său. Mai mult, el a recunoscut că a avut parte de un episod traumatizant.

În tinerețe, acesta a fost îndrăgostit de fiica chef-ului bucătar la care lucra. Cu toate astea, tatăl ei voia să-l dea afară, iar Cătălin a fost dispus să facă aproape orice pentru a rămâne în bucătărie. Șeful actualului jurat de la „Chefi la cuțite” l-a pus să gătească 10.000 de clătite, lucru care l-a traumatizat.

„Lucram undeva într-o locație pe malul mării și era un chef bucătar care avea o fată foarte frumoasă. Și am făcut eu pe dracu-n patru așa și am intrat pe sub pielea ei. La un moment dat a venit tatăl ei și a zis: Te dau afară! Și i-am zis: „Te rog eu frumos, nu mă da afară”. Că eram și eu copil amărât. Mi-a spus că dacă vreau să rămân la muncă trebuie să fac 10.000 de clătite.

M-am ars pe mâini. Am făcut 10.000 de clătite. Mi-a luat o zi și jumătate. La 14 tigăi am muncit. Erau niște munți de clătite.Traumă a fost pentru mine. Aia a fost trauma maximă a vieții mele. De atunci eu n-am mai făcut clătite. Nu că mi-ar fi plăcut înainte să le mănânc”, a povestit juratul emisiunii.

De unde a învățat Cătălin Scărlătescu să gătească

Scărlătescu a mai recunoscut că bunica lui a fost prima persoana care l-a ajutat în bucătărie și că multe sfaturi le-a învățat de la ea.

„Bunica mi-a arătat în copilărie ce înseamnă mâncarea cu gust și toate preparatele ei mi-au rămas în suflet. Țin minte că gătea la începutul săptămânii mâncare de cartofi și fasole scăzută, care sâmbăta se transforma în fasole bătută. La desert aveam faimoasa prăjitură cu bulion, preferata mea. Nu avea mult timp sau multe ingrediente la dispoziție, dar reușea să ne pună pe masă rețetele ei de suflet, rețete pe care le-am dus mai departe cu mine până în ziua de azi”, mărturisea chef Cătălin Scărlătescu, potrivit viva.