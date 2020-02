Ada Hululei a devenit celebră pentru o scurtă perioadă, după ce a ieșit la relația pe care a avut-o cu Ovidiu Popescu, fotbalist la FCSB. Mijlocașul se pregătea de nuntă, dar se iubea cu Ada Hululei, iar totul a explodat în momentul în care actuala soție a fotbalistului a aflat.

În 2017, amanta a fost agresată de soția lui Popescu, chiar la „Arena Națională”, într-o toaletă, în timpul meciului FCSB – Hapoel Beer Sheva (scor 2-1). Consoarta fotbalistului a fost ajutată în demersul său și de soția lui Mihai Pintilii, fost căpitan la FCSB.

„Recunosc că am greşit, că am avut o aventură, o relaţie, aşa cum vreţi voi să o numiţi… Dar faptul că mi se pun în cârcă tot mai multe nume şi tot mai multe relaţii neadevărate îmi strică imaginea, nu mai pot merge la şcoală liniştită, râd colegii de mine! Noi am avut o poveste de iubire, dar nu aşa cum s-a scris”, se plângea Hululei.

Între timp, ea a investit într-o pereche de silicoane, pe care și le-a pus la începutul anului, și și-a schimbat vizibil înfățișarea fizică.

