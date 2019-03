Pedeapsă usturătoare pentru femeia care și-a bătut câinele cu sălbăticie

Femeia care și-a lovit, cu sălbăticie, câinele într-un tramvai care circulă pe linia 25 a STB a fost identificată de Poliția Animalelor.





Polițiștii locali de la Primăria Capitalei au amendat-o cu 2.000 de lei, sancțiune mai mare decât costul de achiziționare a bietului animal. Cățelușa Kara (foto) este, acum, în grija ASPA și își caută stăpân.

Imaginile în care o tânără își lovește cu sălbăticie câinele într-un tramvai, din Capitală, a șocat opinia publică și a stârnit un val de revoltă, pe 11 martie.

La o săptămână după apariția imaginilor pe Facebook, Poliția Locală a Municipiului București a anunțat că lucrătorii Serviciului Poliția Animalelor au identificat-o pe tânăra stăpână. Invitată la sediul Poliției Locale București pentru a da explicații, A.G. a recunoscut incidentul. Femeia a fost amendată pentru nerespectarea Legii 205/ 2004 privind protecția animalelor. Mai mult, stăpâna a predat câinele către Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA), acolo unde acesta se află acum spre adopție.

Al doilea caz în două săptămâni

Imaginile violente au fost postate pe pagina sa de Facebook de consilierul general Tudor Tim Ionescu. În imagini se poate vedea cum tânăra lovește cățelul peste față cu palmele și cu pumnii. Incidentul a pornit de la un motiv incredibil: femeia se scandalizase că însoțitorul ei a oferit scaunul unei doamne în vârstă. Câinele a fugit, iar stăpâna și-a vărsat furia asupra lui, dar și a celorlalți călători. Este a doua sancțiune dată de nou înființata Secție Poliția Animalelor după cea dată unei alte femei care și-a abandonat câinele.

Aruncat de mașină

Prima amendă pentru pentru rele tratamente față de animale a fost aplicată pe 9 martie. Oxy, un Pit Bull de un an și jumătate, un cățel blând, jucăuș, a fost abandonat de stăpâna lui, la periferia Capitalei, pe Șoseaua Girgiului. Ea l-a aruncat pe bietul câine din mașină, pe motiv că are de întreținut un copil minor și nu mai are suficient spațiu în casă. Spre norocul lui, câinele a ajuns în grija ASPA, alertată de proprietarul unei case în curtea căruia se refugiase animalul speriat. Pentru gestul ei, femeia a fost sancționată cu suma de 1.000 de lei de Poliția Animalelor. Mai mult, inspectorii Poliției Locale a Municipiului București au descoperit și faptul că animalul nu era înregistrat în evidențele autorităților, așa cum prevede legea.

