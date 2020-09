Felix Stroe, președintele PSD Constanța: Astăzi a fost ziua Dreptei!

“Îi felicit pe cei anunțați câștigători la exit poll. Îmi exprim regretul că Decebal Făgădău nu a mai reprezentat opțiunea cetățenilor, deși, o spun cu tot sufletul, Decebal Făgădău cu siguranță era o opțiune foarte bună pentru municipiu. Dar alegătorul este suveran. Există o vorbă: ai câștigat, mergi mai departe, ai pierdut, mergi mai departe! (…) Bineînțeles că Decebal Făgădău va rămâne la președinția PSD municipiu, nu am fost niciodată de acord cu sângele pe parbriz. Decebal este respectat de colegii lui și mergem împreună mai departe (…) Astăzi a fost ziua dreptei, este un trend național. Eu îmi doresc ca dreapta să facă lucrurile bune pe care n-am reușit noi. Îi felicit. Dacă au proiecte bune, voi sprijini aceste proiecte, dar eu rămân fidel stângii. Bătălia pentru CJC a fost la fel de disputată, nu s-au făcut exit poll-uri. Eu consider că am adus cel mai consistent portofoliu de proiecte pentru ei. Așteptăm cu încredere rezultatul. Mă aștept ca dimineață, pe la 3-4, să vă putem comunica. Le doresc contracandidaților sănătate, să se ferească de COVID-19, că există. Urez opoziției să își îndeplinească ”, a mai spus Felix Stroe.